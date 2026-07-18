Koudelka (Trikolora): Zetor končí

18.07.2026 10:17 | Profily PL
autor: PV

Tradiční výrobce traktorů společnost Zetor ukončila jejich výrobu na Moravě. V Brně zůstane jen sídlo společnosti, servis, obchod a vývojové centrum. Výroba se přesouvá do Indie.

Koudelka (Trikolora): Zetor končí
Foto: XTV
Popisek: Zdeněk Koudelka

Článek byl převzat z Profilu Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. - Zetor končí

Odchod Zetoru do Asie je jednou z moře kapek konce evropského průmyslu a posilování dvou asijských mocností, Číny a Indie. Posilování Asie a oslabování Evropy a USA je proces přirozený a nevratný. Nejlidnatější kontinent světa zvedá hlavu a dere se na první místa ve světové ekonomice, kde v rámci tisíciletého vývoje vždy byl. Z pohledu historického lze vnímat úpadek Číny a ovládnutí Indie a jiných asijských států evropskými mocnostmi v 17. až 20. století jako krátkou přechodnou fázi v jejich tisícileté kulturní dominanci.

Není však přirozený ekonomický ústup a v oblasti průmyslu až rozval Evropy. Ten vynikne ve srovnání s USA. USA již nejsou světovým vládcem, stále si však zachovají významné světové postavení, jsou a budou vládcem amerického kontinentu. Evropská unie ale upadá hospodářsky více, než by musela. Je to vinou bruselských politiků a evropských elit.

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Bez průmyslu není blahobyt, vojenská síla ani zajištěno zachování současné ekonomické úrovně. Dotace a granty na výzkum barmských žen, rozhledny a gendrové politiky užitnou hodnotu pro lidi v Evropě nepřinesou. Je iluzí myslet si, že se do Asie přesune jen výroba a vývoj zůstane v Evropě. Vývoj je spojen s výrobou a je jen otázkou času, kdy u výrobních kapacit v Asii vzniknou i vývojová centra. Evropu Asie potřebuje stále méně, Asii Evropa potřebuje stále více. To se bude prohlubovat.

Vedle Zetoru to nejvíce ukazuje hospodářský úpadek německého autoprůmyslu, zejména Volkswagenu. Nikdo Němce nenutil rušit atomové elektrárny, nikdo bruselskou unii nenutí likvidovat vlastní průmysl pod vlivem politiky zeleného údělu a klimatického alarmismu. Nikdo bruselské politiky nenutil přijmout fantasmagorickou komunistickou představu „Poručíme větru, dešti!“, přenechat velký ruský trh Číně a Indii. Je to jen projev hlouposti evropských vůdců.

Připomíná to konec Západořímské říše, která mohla trvat a konkurovat barbarským nájezdům déle, ale zlomila ji neschopnost a politikaření císařského dvora v Raveně, kdy si nabubřelí vůdci neuvědomovali, že svou neschopností podřezávají větev sami sobě. USA za Trumpa evropské hlouposti opustily a hospodářsky přežijí. Evropa si vlastní neschopností zakládá na hluboký úpadek.

Až se budou hodnotit přínosy bruselské unie, je nutné započítat proti tomu negativa. Co nám vzala politika zeleného údělu, komunistická snaha za cenu likvidace vlastního průmyslu změnit klima na planetě a obrovský růst byrokracie, která rdousí aktivitu podnikatelů.

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

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průmysl , Koudelka , Zetor , trikolora

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