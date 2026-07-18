Ministryně Schillerová: Bojujeme s opozicí, abychom prosadili zájmy jejích voličů

18.07.2026 13:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zákonům, které se podařilo schválit tento týden v Poslanecké sněmovně

Ministryně Schillerová: Bojujeme s opozicí, abychom prosadili zájmy jejích voličů
Foto: Repro Datarun, YT
Popisek: Alena Schillerová

Vážení přátelé, posíláme vám předvolební fotku tady s Honzou. Že není říjen 2029? Nevadí, já mám pocit, že nade mnou visí soud voličů každý den, co vstávám do práce. S Honzou je sranda, známe se už několik let. Předtím dělal číšníka, pak se rozhodl pracovat na stavbě. Kdo ví, možná se ke své původní profesi vrátí. Ve sněmovně jsme tento týden protlačili celý balík zákonů, které zlepšují život všem lidem, kteří pracují tvrdě jako on.

Schillerová

Tak zaprvé, číšníci si budou moct počítat ke mzdě i dýška a ty jim nebudeme danit. Naopak se propíšou do finálního výpočtu jejich důchodů. Zadruhé, daň na nealko v restauracích klesá na 12 procent. Zatřetí, s tím, jak zavádíme EET 2.0, se zužuje prostor pro vykořisťování. Ten, kdo před státem zatajuje tržby, má zároveň tendenci vyplácet zaměstnance na ruku. Vždycky to byly spojené nádoby, které teď za pomocí EET 2.0 a Kobry 26 rozbíjíme.

Následující odstavec věnuji citátu. Jeho autorem je Svaz průmyslu a dopravy České republiky. „Vítáme schválení nové elektronické evidence tržeb ve Sněmovně. EET podporujeme již řadu let a považujeme ji za klíč k férovějšímu podnikatelskému prostředí a omezení šedé ekonomiky.“

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Konec citátu. Trochu jiné kafe než všechny ty demagogie opozice ve sněmovně, co říkáte? A mimochodem, znovuzavedení EET podporuje podle nejnovějšího průzkumu 65 procent lidí. Víte, co to znamená? Že bojujeme s opozicí, abychom prosadili zájmy jejich vlastních voličů.

Začtvrté, vracíme školkovné.
Zapáté, vracíme slevu na studenta.
Zašesté, vracíme benefity zaměstnancům.

Na všechny tyto věci dupla tehdejší Fialova vláda a k tomu napáchala obří nespravedlnost na 150 tisících seniorů, kterým v roce 2024 odebrala státní příspěvek ve 3. penzijním pilíři. Kdo chtěl v reakci na to spoření ukončit, musel vrátit všechny dosud poctivě získané příspěvky. I to jsme tenhle týden napravili.

Takže zasedmé, seniorům příspěvky vracíme.

Bylo toho tento týden víc, co jsme ve sněmově protlačili. Mně se ale sedmička jako číslo moc líbí, tak u ní pro dnešek skončím. Mějte se krásně, slyším hřmění a ve vzduchu voní déšť.

Přeji vám půvabný víkend.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • ANO 2011
  • místopředsedkyně vlády
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legislativa , MF , sněmovna , ANO , Schillerová

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