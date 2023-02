Klíma (TOP 09): Zpřísňujeme, nikoliv rozvolňujeme

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedající. Já také musím v krátkosti reagovat na vystoupení kolegy Kettnera. Souhlasím s ním, že pregraduální příprava učitelů by se měla zlepšit.

To, co tady vlastně trošku kolega šíří, takovou nebezpečnou zkratku o tom, že se otevírá ta profese komukoliv, že ve školách bude moci učit kdokoliv, tomu nepodlehněme, není to pravda. Znovu opakuji. Ti nekvalifikovaní učitelé budou učit na výjimku. My tomu dáváme jasná pravidla, zpřísňujeme to, nikoliv rozvolňujeme. Budou moci učit pouze obor blízký své aktuální kvalifikaci, s podmínkou doplnění pedagogické kvalifikace do tří let.

Jenom tady zopakuji to, co na prvním čtení. My pouze kodifikujeme stav, který se vlastně teď - a kolega Havel už to malinko popsal - děje. Nikdo si nepřejeme, aby to tak bylo. Ale konkrétní příklad z ředitelny. Teď je to tak, že když proti vám sedí na pozici matematika nějaký vzdělaný matematik, nikoliv pedagog a vedle něj vzdělaný hudebkář pedagog, tak vy ze zákona máte povinnost vzít toho hudebkáře. Tenhle jednoduchý příklad vysvětluje, proč saháme k nějakým pravidlům ohledně přijímání nepedagogů na pozici učitele. Děkuji za pozornost.

