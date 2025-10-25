Kobza: Politika se transformovala na organizovaný zločin?

26.10.2025 14:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kauzám v nejvyšších politických kruzích

Tak se nám to po volbách nějak zahušťuje. Podle veřejných informací šlo z Dozimetru 50 % TOP 09, 30 % STAN a pouhých 20 % pachatelům. No a ODS si zase lízla z tzv. Muniční iniciativy, a to ani nepíši o mlčení o bitcoinech, kampeličce a dalších aférkách spojených s ODS.

Je opravdu zvláštní, že tyto zprávy se objevily až pár dní po volbách, kdy už to hlasy pro bývalé koaliční potentáty neohrozí. Má snad potom ještě někdo pochyby o tolik vykřikované "nezávislosti a objektivnosti" našich médií? Není to tak, že zloděj křičí "Chyťte zloděje"?

Když Kubice vydal svoji slavnou zprávu o prorůstání organizovaného zločinu do vysoké politiky, už tenkrát jsem vyslovil názor, že podle mne to není správné vyhodnocení situace, protože podle mne se politika sama transformovala na organizovaný zločin. Podle toho, co se dostalo ven, byla minulá vláda zkorumpovaná skrz naskrz. Jsem zvědav, co s tím udělá naše justice.

Mgr. Jiří Kobza

  • krajský zastupitel
Byla Fialova vláda zkorumpovaná?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

