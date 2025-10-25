Kobza: Politika se transformovala na organizovaný zločin?

Tak se nám to po volbách nějak zahušťuje. Podle veřejných informací šlo z Dozimetru 50 % TOP 09, 30 % STAN a pouhých 20 % pachatelům. No a ODS si zase lízla z tzv. Muniční iniciativy, a to ani nepíši o mlčení o bitcoinech, kampeličce a dalších aférkách spojených s ODS.
Je opravdu zvláštní, že tyto zprávy se objevily až pár dní po volbách, kdy už to hlasy pro bývalé koaliční potentáty neohrozí. Má snad potom ještě někdo pochyby o tolik vykřikované "nezávislosti a objektivnosti" našich médií? Není to tak, že zloděj křičí "Chyťte zloděje"?
Když Kubice vydal svoji slavnou zprávu o prorůstání organizovaného zločinu do vysoké politiky, už tenkrát jsem vyslovil názor, že podle mne to není správné vyhodnocení situace, protože podle mne se politika sama transformovala na organizovaný zločin. Podle toho, co se dostalo ven, byla minulá vláda zkorumpovaná skrz naskrz. Jsem zvědav, co s tím udělá naše justice.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV