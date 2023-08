Kocmanová (Piráti): Zastavme spirálu nenávisti na sociálních sítích

reklama

Na sociálních sítích je dnes běžné používání těch nejodpornějších nadávek a sprostých útoků včetně výhrůžek násilím, nebo dokonce smrtí. Kde se to vzalo? Nemusíme spolu přece souhlasit, ve společnosti a politice je to přirozené a diskuze, z toho plynoucí, je pro demokracii důležitá a přínosná. Kam se ale ztratil respekt a slušné chování? Řekli by tohle dotyční člověku i z očí do očí?

Odmítám akceptovat, že je tahle nenávist normální. A naprosto odmítám, že by ji někdo měl zažívat jen proto, že je ve veřejné funkci. Jak bychom potom mohli podporovat ženy a mladé lidi v angažovanosti a vstupu do politiky, když pod online příspěvky vidí tohle? Mysleme na to, že i nenávist ve virtuálním prostoru může ubližovat.

S nechutnými urážkami toho kromě blokování pisatelů moc dělat nejde. Pokud byste ale zažívali stalking nebo výhrůžky násilím či smrtí, neváhejte se obrátit na policii, jde totiž o trestný čin. Zlu se nesmí ustupovat!

