Kolář (TOP 09): Nechápu, jak chtějí traktoristi "zastavovat migraci"

Vlastně vůbec nechápu, jak chtějí traktoristi "zastavovat migraci", když transformační a rozvojovou spolupráci v zahraničních vztazích berou jako sprostotu? Přitom je to právě správně uchopená a vykonávaná transformační a rozvojová politika, která může významně pomoct omezovat, ne-li zastavovat, migrační vlny.
Kníže to věděl a dokázal to, aniž by musel ohýbat hřbet před totalitáři, kteří neváhají migraci proti nám používat, a říkat tomu "pragmatismus". Buďme knížata, ne lokajové!
autor: PV