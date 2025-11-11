Kolář (TOP 09): Nechápu, jak chtějí traktoristi "zastavovat migraci"

12.11.2025 10:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k migraci a politice Karla Schwarzenberga.

Foto: Repro X
Popisek: Europoslanec Ondřej Kolář

Vlastně vůbec nechápu, jak chtějí traktoristi "zastavovat migraci", když transformační a rozvojovou spolupráci v zahraničních vztazích berou jako sprostotu? Přitom je to právě správně uchopená a vykonávaná transformační a rozvojová politika, která může významně pomoct omezovat, ne-li zastavovat, migrační vlny.

Kníže to věděl a dokázal to, aniž by musel ohýbat hřbet před totalitáři, kteří neváhají migraci proti nám používat, a říkat tomu "pragmatismus". Buďme knížata, ne lokajové!

Mgr. Ondřej Kolář

  • TOP 09
  • europoslanec
