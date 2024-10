Kolář (TOP 09): Poláci navrhují rekrutovat Ukrajince a vycvičit je ve své armádě

Před pár měsíci jsem leckoho popudil s názorem, že by se měli bojeschopní Ukrajinci vracet domů.

Proto jsem tohle téma otevřel i na schůzce s bývalým ukrajinským prezidentem Petrem Porošenkem. Ptal jsem se, jak se na to dívá, ale i na to, co teď Ukrajina potřebuje. Protože to hlavní, co by měla Evropa a Západní svět teď dělat je poslouchat a snažit se Ukrajině dodat cokoli ji pomůže porazit Putina.

Odpověď vás asi nepřekvapí: zbraně, vycvičené vojáky, nejlépe ty, kteří to umí s drony. Pokud tedy nenajdeme shodu na tom, jak posílat domů bojeschopné Ukrajince, měli bychom najít způsoby, jak co nejrychleji pomoci se vším ostatním.

Poláci tu cestu už prošlapávají. Navrhují rekrutovat Ukrajince, vycvičit je ve své armádě a potom je nechat bojovat doma.

Toho, co můžeme jako Západní země dělat je hodně, to, co dělat nesmíme je naopak jen jedno: nesmíme z vlastní pohodlnosti polevit.

Mgr. Ondřej Kolář TOP 09



