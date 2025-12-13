Primátor Svoboda: 2 780 kg potravin a drogerie potřebným

V letošním roce se opět uskutečnila primátorská adventní sbírka na Mariánském náměstí v Praze 1. Lidé letos darovali potřebným celkem 2 780 kg potravin, drogerie a také granulí či krmiva pro domácí mazlíčky. Sbírku připravilo hlavní město ve spolupráci s Potravinovou bankou pro Prahu a Středočeský kraj, jednalo se přitom již o šestý ročník primátorské sbírky. Hlavní město děkuje všem, kteří do potravinové sbírky přispěli. I nadále mohou lidé přispět finančně prostřednictvím QR kódu nebo přes transparentní účet.
Primátorská adventní sbírka se stejně jako v minulém roce konala v den jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy před budovou Nové radnice na Mariánském náměstí v Praze 1. Zástupci metropole, zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy, veřejnost a městské i soukromé společnosti darovali téměř tři tuny potravin, drogerii, krmivo pro zvířata a další výrobky, které pomohou spoluobčanům v nouzi, seniorům žijícím na hranici chudoby, rodičům samoživitelům nebo například lidem bez domova.
„Primátorská adventní sbírka znovu ukázala, že Praha umí držet při sobě. Téměř tři tuny darovaných potravin, drogerie a krmiva pro zvířata nejsou jen číslo, ale konkrétní pomoc lidem, kteří se před Vánoci ocitají v těžké situaci. Velmi si vážím všech Pražanů, zaměstnanců města, firem i institucí, kteří se zapojili a dali jasně najevo, že solidarita a ohleduplnost k druhým jsou hodnoty, na kterých naše město stojí,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Mezi darovanými věcmi měly největší zastoupení konzervy, rýže a luštěniny, trvanlivé mléko, olej, polévky, dětská výživa nebo také základní a dětská drogerie. Sbírka potravin a dalších životně důležitých potřeb pomůže všem potřebným. Vybrané věci budou moci využít zejména senioři žijící na hranici chudoby, rodiče samoživitelé či lidé bez domovů. Lidé také darovali velké množství krmiva a granulí pro zvířata. „Jsem moc rád, že se v letošní adventní sbírce podařilo vysbírat velké množství krmiva pro zvířata. Věřím, že díky tomu bude moci Potravinová banka pomáhat většímu počtu lidí, kteří ve svém životě mají psího nebo kočičího přítele. Pouto mezi člověkem a zvířetem bývá velice silné a pro mnoho lidí je jeho zvíře silnou motivací v životě. Je důležité, aby i v těch složitých životních situacích našli podporu a pomoc nejen pro sebe, ale pro i svého zvířecího přítele,“ doplňuje zastupitel hl. m. Prahy Jiří Pospíšil.
Jednalo se již o 6. ročník primátorské sbírky, v loňské adventní sbírce se vybralo celkem 2 684 kg potravin a drogerie, v roce 2023 to byly necelé dvě tuny. „Primátorská potravinová sbírka je pro nás příležitostí řešit konkrétní problémy, nejen vyrábět vánoční atmosféru. Letos jsme se zaměřili na položky, které sociální služby dlouhodobě postrádají a které lidem v nouzi chybí nejvíc. Děkujeme Potravinové bance, že nám každý rok pomáhá dostat pomoc tam, kde skutečně chybí,“ dodává Magdalena Valdmanová, předsedkyně Výboru pro bydlení a bytovou výstavbu Zastupitelstva hl. m. Prahy.
Celkově jsou potraviny rozdávány desítkám tisíc lidí. Například různé neziskové a charitativní organizace jídlo rozdělují mezi své klienty, jako jsou matky s dětmi nebo senioři. Potravinová banka další potraviny rozdává na výdejových místech lidem bez domova, pro další potřebné pak některé organizace rozvážejí potravinovou pomoc přímo domů. Přispěním do sbírky v tomto předvánočním čase lidé pomohli nejen svým spoluobčanům, ale také zvířatům. Množství seniorů totiž nezbývají peníze na kvalitní suroviny pro jejich mazlíčky, kteří jsou často jejich jedinými společníky. Objemnější pytle například s granulemi, které by sami senioři neusnesli, daruje banka útulkům a dalším zařízením, kde se pečuje o zvířata.
Do sbírky se tradičně zapojil pražský primátor a zastupitelé hlavního města se zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy. K akci se také připojily městské společnosti, konkrétně Teplo pro Prahu a Technologie hl. m. Prahy, jejichž zástupci bance předali šek na 65 000 Kč, resp. 30 000 Kč. Potraviny v hodnotě 10 000 Kč darovalo Letiště Praha, firma ROSSMANN darovala kredit na nákup v hodnotě 50 000 Kč dle výběru Potravinové banky a společnost Mattoni doručí přímo do Potravinové banky nápoje v hodnotě 50 000 Kč.
Zájemci mohou přispět také finančně prostřednictvím QR kódu nebo přes transparentní účet 2801779543/2010, a to i po skončení letošní Primátorské adventní sbírky.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV