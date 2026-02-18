„Já bych si tu helmu vzal taky.“ Ministr se zastal ukrajinského sportovce

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč byl diskvalifikován z olympijského závodu na ZOH 2026 v Miláně a Cortině poté, co odmítl sundat helmu, na které měl portréty více než 20 ukrajinských sportovců a trenérů zabitých během ruské invaze do Ukrajiny.
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Anketa
Ministr sportu Boris Šťastný (Motoristé) prozradil, jak se na diskvalifikaci ukrajinského skeletonisty z olympijských her kvůli helmě připomínající zabité ukrajinské sportovce dívá. „Kdybych já byl na místě sportovce, kterému zahynulo tolik kamarádů, tolik lidí z toho národa, a někde jsem měl takto vystupovat, tak já sám za sebe říkám, že bych si tu helmu vzal taky,“ uvedl jednoznačně ministr v podcastu Livesport Daily.
Ukrajinská výprava se proti rozhodnutí MOV odvolala ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS), ten však zákaz startu nezvrátil. Heraskevyč tak přišel o možnost nastoupit do závodu, i když mu byla po několika hodinách navrácena akreditace a může nadále pobývat v olympijské vesnici.
Sedmadvacetiletý skeletonista trval na tom, že jeho helma nebyla politickým gestem, ale pietní připomínkou sportovců padlých ve válce. „Nikdy mě ani nenapadlo, že bych s tou helmou nestartoval. Neporušil jsem žádná pravidla. Ukradli mi můj olympijský okamžik,“ prohlásil. Zároveň odmítl, že by chtěl vyvolat konflikt s Mezinárodním olympijským výborem. „Nikdy jsem nechtěl skandál s MOV a ani jsem ho nevyvolal. Vyvolal ho MOV svým výkladem pravidel, který mnozí považují za diskriminační,“ dodal.
Už před závodem uvedl, že zákaz navzdory tlaku nepřijme. „Díky jejich oběti tu můžeme závodit jako tým. Nezradím je. Myslím, že si zaslouží být se mnou v závodě,“ řekl o padlých ukrajinských sportovcích, jejichž portréty měl na helmě.
MOV mu povolil pouze černou smuteční pásku na paži a vyjadřování názorů mimo závodní trať, samotný start s upravenou helmou však zamítl.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ocenil Heraskevyče Řádem svobody a vyzdvihl jeho postoj jako statečný a symbolický. Helmu vytvořila ukrajinská umělkyně Iryna Protsová, která do motivu zakomponovala portréty padlých sportovců i jejich trenérů jako „věčný odkaz“ těch, kteří by jinak mohli soutěžit.
