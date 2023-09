Kolář (TOP 09): Visegrádská čtyřka už umírá dlouho, Fico ji může dorazit

reklama

Visegrádská čtyřka už umírá dlouho, ale Robert Fico ji může dorazit a přispět k tomu, že se z ní stane "sousedský spolek". Na Slovensku se připravují na velmi důležité volby, a protože Fico je takový malý Orbán, vlastně se rozhoduje o tom, jestli se ze Slovenska stane malé Maďarsko.

Krom toho, že bych to Slovákům nepřál, protože je mám rád, se musíme zamyslet nad tím, co by miniMaďarsko znamenalo pro Evropu a tím pádem i pro nás. Ještě pořád jsme totiž součástí dříve užitečného a nyní spíše obskurního spolku zvaného Visegradská čtyřka. V době vzniku smysl dával – zesílit hlas střední Evropy.

Teď je z něj těžko uchopitelná parta setrvalých nebo občasných potížistů, kteří nejenže moc neví co se sebou (a kterým mimochodem Česko právě předsedá), ale kde se navíc dobrovolně bavíme s ruským trojským koněm Orbánem. Pokud by k němu přibyl ještě malý Orbán ze Slovenska, možná bychom měli to naše slavné předsednictví využít k tomu, abychom z Visegrádské čtyřky udělali prostě jen příhraniční spolek států, které spolu budou řešit příhraniční témata a nebudou se pouštět do těch složitějších, nedejbože hodnotových debat.

Mgr. Ondřej Kolář TOP 09



