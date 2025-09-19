Kolář (TOP 09): Vyrábíme předražené posh-káry, na které skoro nikdo nemá

19.09.2025 20:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke klimatickým cílům.

Foto: Repro X
Popisek: Europoslanec Ondřej Kolář

Ambiciózní klimatické cíle jsou super, ale nemůžou být odtržené od reality. Tím myslím od každodenní reality, ve které žije většina lidí.

Chceme jezdit elektromobily, ale místo dostupných aut vyrábíme předražené posh-káry, na které skoro nikdo nemá. Byl bych rád, kdyby ve městech motory nečmoudily, ale pokud jako alternativu budeme dál nabízet auto za mega a víc, jenom tím nahráváme lhářům, kteří tvrdí, že klimatické ambice jsou nesmysl a snaha je řešit hloupý blud.

Pokud si nastavíme nesmyslné cíle, nemůžeme se divit, že lidi považují za nesmysl celý ten problém, který je bohužel velmi skutečný a palčivý.

Mgr. Ondřej Kolář

  • TOP 09
  • europoslanec
Článek obsahuje štítky

Kolář , TOP 09

autor: PV

KDU-ČSL: Rusko rozumí jen síle a my tu sílu musíme ukázat

21:02 KDU-ČSL: Rusko rozumí jen síle a my tu sílu musíme ukázat

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k přeletu tří ruských stíhaček nad Estonskem.