Kolovratník (ANO): Evropská rada jednala o budoucnosti celé Evropy...

...s ní i o budoucnosti českých domácností. Na programu byl Green Deal a návrh snížení emisí o 90 % do roku 2040. Zní to hezky, ale za těmito čísly se skrývá obrovské riziko pro ceny energií. Premiér Fiala, ministr Hladík a další ujišťovali, že se vlastně nic neděje. Že Evropská komise napsala dopis, ve kterém se „vysvětluje“, že když emisní povolenky zdraží, vydá jich prý jen víc.
To ale není pravda. Říkají to nejen odborníci na energetiku, ale i firmy, které dodávají elektřinu a plyn. Riziko zdražení vytápění plynem až o 20 % a pohonných hmot o 2-4 Kč za litr zůstává, a to už od roku 2027.
Proto říkáme jasně: Premiér Fiala měl dnes jediný úkol, odmítnout a zablokovat návrh, který by ohrozil české domácnosti i průmysl. A pokud to neudělá on, uděláme to my. Hnutí ANO bude bránit české občany i ekonomiku před zelenou ideologií, která nás málem přivedla k bankrotu.
Ing. Martin Kolovratník
autor: PV