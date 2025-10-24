Kolovratník (ANO): Evropská rada jednala o budoucnosti celé Evropy...

24.10.2025 16:21 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhu snížení emisí o 90 % do roku 2040

Kolovratník (ANO): Evropská rada jednala o budoucnosti celé Evropy...
Foto: Archiv Martina Kolovratníka
Popisek: Martin Kolovratník

...s ní i o budoucnosti českých domácností. Na programu byl Green Deal a návrh snížení emisí o 90 % do roku 2040. Zní to hezky, ale za těmito čísly se skrývá obrovské riziko pro ceny energií. Premiér Fiala, ministr Hladík a další ujišťovali, že se vlastně nic neděje. Že Evropská komise napsala dopis, ve kterém se „vysvětluje“, že když emisní povolenky zdraží, vydá jich prý jen víc.

To ale není pravda. Říkají to nejen odborníci na energetiku, ale i firmy, které dodávají elektřinu a plyn. Riziko zdražení vytápění plynem až o 20 % a pohonných hmot o 2-4 Kč za litr zůstává, a to už od roku 2027.

Proto říkáme jasně: Premiér Fiala měl dnes jediný úkol, odmítnout a zablokovat návrh, který by ohrozil české domácnosti i průmysl. A pokud to neudělá on, uděláme to my. Hnutí ANO bude bránit české občany i ekonomiku před zelenou ideologií, která nás málem přivedla k bankrotu.

Ing. Martin Kolovratník

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Kolovratník (ANO): Zrychlíme a zefektivníme nákladní dopravu po kolejích
Kolovratník (ANO): To není úspora, to je krok zpět
Kolovratník (ANO): Aby lidi měli práci, děti školu, mámy klid a důchodci jistotu
Kolovratník (ANO): Slovensko – euro tam mají, ale také nižší důchody, dražší potraviny

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

emise , EU , ANO , Kolovratník

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Musela česká vláda návrh na další snižování emisí odmítnout?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Bc. Tomáš Kubín byl položen dotaz

Jste pro zatčení Putina v Budapešti?

Já teda nevím, ale k čemu by to pro ukončení války bylo dobré? Nevedlo by to jen k její eskalaci? A jak tedy dohodnout mír, když EU přichází s tím, že by měl být Putin, který přijede o míru jednat zatčen? Ne že by si to nezasloužil a neměl by vše pykat, ale nyní přístup EU nechápu. Můžete mi to vysv...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Obaly potravin obsahují chemikálie způsobující zákeřnou rakovinu prsuObaly potravin obsahují chemikálie způsobující zákeřnou rakovinu prsu Mladí rodiče vracejí ke starým vzorcům výchovyMladí rodiče vracejí ke starým vzorcům výchovy

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministr Vlček: MPO bude i nadále podporovat rozvoj umělé inteligence

17:17 Ministr Vlček: MPO bude i nadále podporovat rozvoj umělé inteligence

Na MPO se konalo další neformální zasedání Výboru pro umělou inteligenci.