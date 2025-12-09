Senátor Czernin: Babiš premiérem? Senát bude svou roli plnit beze zbytku

Prezident dnes jmenoval Andreje Babiše premiérem. Tak to má být. Žijeme v demokratické zemi, kde platí ústavní zvyklosti a kde vládu sestavuje vítěz voleb.
Nicméně jednou už jsme Babišovu vládu zažili. Účet byl nekompromisní a jeho dozvuky cítíme dodnes. Kabinet vykazoval deficity i v době ekonomického růstu. Nepustil se do důchodové reformy, ani do reformy zdravotnictví a sociálního systému. Nezjednodušil daně. O strategických plánech jenom mluvil.
Nevznikla Státní energetická koncepce ani změny energetického zákona. To přispělo k nízkým zásobám plynu a k tomu, že jsme byli z 99 % závislí na Rusku. Nepokročila ani příprava dostavby Dukovan bez ruské účasti.
A pandemie? Tu Babišova vláda nezvládla hluboce a bolestivě.
Začíná jeho druhé premiérské období. A já mohu slíbit jediné: Senát bude svou roli plnit beze zbytku. Bude protiváhou a strážcem ústavnosti.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV