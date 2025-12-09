Senátor Czernin: Babiš premiérem? Senát bude svou roli plnit beze zbytku

09.12.2025 17:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nástupu Andreje Babiše do premiérské funkce.

Prezident dnes jmenoval Andreje Babiše premiérem. Tak to má být. Žijeme v demokratické zemi, kde platí ústavní zvyklosti a kde vládu sestavuje vítěz voleb.

Nicméně jednou už jsme Babišovu vládu zažili. Účet byl nekompromisní a jeho dozvuky cítíme dodnes. Kabinet vykazoval deficity i v době ekonomického růstu. Nepustil se do důchodové reformy, ani do reformy zdravotnictví a sociálního systému. Nezjednodušil daně. O strategických plánech jenom mluvil.

Nevznikla Státní energetická koncepce ani změny energetického zákona. To přispělo k nízkým zásobám plynu a k tomu, že jsme byli z 99 % závislí na Rusku. Nepokročila ani příprava dostavby Dukovan bez ruské účasti.

A pandemie? Tu Babišova vláda nezvládla hluboce a bolestivě.

Začíná jeho druhé premiérské období. A já mohu slíbit jediné: Senát bude svou roli plnit beze zbytku. Bude protiváhou a strážcem ústavnosti.

Ing. Tomáš Czernin

  • TOP 09
  • senátor
