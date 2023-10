Kolovratník (ANO): Navrhujeme pevně dané kompenzace obcím

reklama

Dobrý den, děkuji za slovo. Moje vystoupení bude relativně krátké, já tady k tomu zákonu povím jedinou věc.

Když si připomenu nebo když nám tady připomenu moje vystoupení v prvním čtení, když jsme ho otvírali, bylo to 31. května letošního roku, tak jsem trochu ironicky směrem k Ministerstvu dopravy a panu ministrovi podotkl, kdo nic nedělá, nic nezkazí. Narážel jsem na to, že tak, jak ten vládní návrh zákona byl připraven a sem do Sněmovny odeslán, byl opravdu, řekněme, minimalistický a obsahoval jenom tu nezbytně nutnou transpozici evropských legislativních požadavků tak, jak to bylo prezentováno v úvodním slově.

A rád nahlas řeknu, že jsem rád, že jsem se mýlil, respektive, že v tuhle chvíli je ta situace úplně, ale úplně jiná, a že jak na hospodářském výboru, tak teď tady během druhého čtení, když se dívám do toho ohromného seznamu, tak došlo k velikánské aktivitě a snad mohu trochu předjímat, která bude ve třetím čtení ve výrazné většině korunována shodou napříč politickým spektrem, protože víte, že na hospodářském výboru tyhle věci, když byla situace opačná v minulém volebním období a dávali jsme do zákona ta klíčová ustanovení, která dnes fungují, jako je předběžná držba u jednotlivých pozemků, § 4a nebo ta takzvaná polská metoda, možnost zahájení stavby celého úseku před vypořádáním většího množství pozemků, tak na tom jsme měli shodu napříč politickým spektrem a vnímám, že podobné by to mohlo být i teď.

Říkám to s pokorou a i do jisté míry s omluvou vůči panu ministrovi i panu zpravodaji, že sám jsem na tom hospodářském výboru nebyl v tom září, bohužel bylo to z věcných nebo normálních důvodů, a to kvůli zdraví, byl jsem skoro tři týdny s antibiotiky. Osobně mě to moc mrzelo, že jsem se těch jednání nemohl účastnit, ale myslím, že to ničemu nevadí, protože tak, jak jsem procházel materiály, to, na čem se shodl hospodářský výbor, tak rád tady za opozici řeknu, že (je?) kvituji a že je dobře, že ta shoda tam byla. A snad tu negaci, kterou jsme tu měli s panem ministrem před hodinou ve vztahu, kde je (35?), alespoň malinko zmírním. Osobně tady rád na mikrofon řeknu, že jsem velmi rád a velmi oceňuji konkrétních osm návrhů, které byly promítnuty právě do těch výborových, které směřují na Správu železnic, konkrétně na výstavbu vysokorychlostních tratí.

Tolik jen obecný komentář. Nemá smysl, abych se tady vyjadřoval k jednotlivým individuálním pozměňovacím návrhům, protože jich je ohromné množství, tak držím palce kolegům na MD, aby to zvládli nějak v relativní pohodě všechno zpracovat do příštího týdne do hospodářského výboru, kde budeme vést finální debatu. Opět za sebe a snad i za většinu mých kolegů z hnutí ANO můžu říct aspoň při prvním náhledu, všechny z těch návrhů, které směřují nejen do dopravy, ale i do strategických energetických staveb, jsou tam i návrhy na ulehčení internetových nebo komunikačních sítí, tak určitě všechny tyto věci teď jako hnutí ANO, byť v opozici, rozhodně budeme podporovat.

A na závěr budu stručně konkrétní. Já sám jsem nakonec zkusil dopracovat a navrhnout ještě dva pozměňovací návrhy. Bylo to - a opravdu férově říkám - vlivem té nemoci, nestihl jsem to do hospodářského výboru, takže dával jsem je dneska ráno, před desátou hodinou jsem je měl finálně dopracované. Oba dva míří na vysokorychlostní tratě, jeden z nich pomůže i Ředitelství silnic a dálnic.

Ten první velmi - nakonec jednoduše - zvyšuje navrhovanou částku nebo zvýšení částky za výkupy pozemků, a to je právě ten, který by mohl pomoct jak tedy výstavbě železničních, tak i silničních liniových staveb. Dnes stát nabízí po naší vzájemné dohodě z minulého volebního období osminásobek u běžných pozemků a 1,5násobek u staveb nebo stavebních pozemků, pokud ten oslovený reaguje do třech měsíců, já jsem zkusil relativně drobné zvýšení, aby byla motivace lidí ještě o něco vyšší, to zvýšení je na desetinásobek, respektive dvojnásobek.

Vím, že ten dvojnásobek jsme třeba s kolegy z KDU-ČSL diskutovali už v roce 2020, takže i trochu navazuji na to, co tady Sněmovnou znělo v minulém předchozím období. Velmi stručně povím. Myslím si, že v celkových nákladech dopravních staveb jsou to stále malé částky, ani ne snad procenta, spíš promile, ale že by to opět v případě jednotlivců, jednotek pozemků mohlo pomoci tomu, aby se stát s nimi dohodl a nešel do vyvlastnění. Tak prosím, v koalici zvažte - a samozřejmě ta prosba je primárně na pana ministra - jestli takovéto zvýšení by pro vás bylo akceptovatelné.

Ten druhý návrh je o něco možná radikálnější, možná více ambiciózní. Inspirovali jsme se již existujícím atomovým zákonem v gesci Ministerstva průmyslu, které má v zákoně zpracovány jasné, transparentní a pevně definované kompenzace obcím, na jejichž území by měla vzniknout úložiště jaderného odpadu. Takže v inspiraci toho atomového zákona navrhujeme teď do zákona liniového - nebo chcete-li pro liniové strategické stavby - navrhnout pevně dané kompenzace obcím, po jejichž katastru nebo území ta liniová stavba půjde, ale pozor, navrhli jsme to zatím jenom pro vysokorychlostní tratě, protože tam cítíme poměrně velký odpor nebo nesoulad v řadě území, ať je to pomezí středních a severních Čech, ať je to Kutnohorsko, pomezí středních Čech a Vysočiny, kde obce velmi často při veřejném projednání říkají - no, ale co z toho budeme mít, když to vede naším územím a ta zastávka nebo ten terminál tady nebude.

My jsme poslouchali velmi pečlivě výstupy z těch jednotlivých kulatých stolů, které pořádali na jaře poradci pana ministra nebo Ministerstva dopravy a Hospodářské komory, a jeden z těchto výstupů právě zvažoval, navrhoval pozitivně motivovat obce takovýmto bonusem nebo jednorázově placenou částkou. Já vždycky razím, že v jednoduchosti je krása, takže ten návrh je velmi, velmi jednoduchý. Počítá s tím, že každá obec, po jejímž katastru, po jejímž území by vysokorychlostní trať vedla, by dostala při povolení toho záměru, takže už na začátku před samotnou výstavbou, jednorázovou kompenzaci nebo částku ve výši pět milionů korun za jeden délkový kilometr toho zabraného katastru nebo zabrané půdy.

Prostým součtem, když jsme odhadovali, že v České republice to má být plus minus něco přes 660 km tratí, dostáváme se na částku zhruba 3,3 miliardy obcím. Takže obce by mohly přes tři miliardy dostat z tohoto projektu do svých rozpočtů na svůj rozvoj a zároveň, když si dáme tu částku do optiky celkových nákladů toho projektu, víte, že se bavíme o 800 miliardách, možná až jednom bilionu při současných cenách, tak ta částka něco přes tři miliardy de facto není ani půl promile. Je opravdu relativně malá. Takže i toto bychom chtěli zkusit prosadit.

Uvidíme, jaká bude reakce ministerstva. To se týká samozřejmě Ministerstva pro místní rozvoj. Pokud by na tom nebyla shoda, třeba aspoň to téma otevřeme a můžeme se k němu ještě zkusit znovu vrátit v nějaké modifikaci. Ale myslím si, že stojí za to už teď dopředu jakoby podat vstřícnou ruku nejen tedy občanům, to je jeden pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím, ale právě i obcím a samosprávám, aby byly motivovány.

Děkuji moc za pozornost.

