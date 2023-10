Kolovratník (ANO): Paní ministryně Černochová má být profesionál, je to šéfka silového rezortu

reklama

Tak já v tomhle slově už jsem nechtěl využívat tu faktickou poznámku a řádnou přihlášku. Avizuji, že budu žádat návrh na nesouhlas s odpovědí na tu interpelaci. (Gong, nesrozumitelné.) ... paní ministryně po mně ještě bude chtít reagovat nebo ne. Ale za sebe jako autora té interpelace se pokusím rychle shrnout reakce na vás, kolegyně, kolegové. Nejdříve na pana poslance Bělobrádka. Já za sebe, aspoň, tak jsem tu interpelaci formuloval, tak jak to téma vidím, neřeším naše vyjadřování tady vůči sobě, tu formu, o které mluvíte. My i vy to uneseme, od toho tady jsme. A jsme profesionálové a máme na to koneckonců imunitu a tak dál a tak dál.

Já přece řeším obsah, obsah toho vyjádření paní ministryně, který byl veřejný a šel vůči silovým složkám, vůči našim partnerům, NATO, vůči občanům České republiky. Takže tady se s vámi neshodnu. Směrem k panu poslanci Žáčkovi. Možná překvapím, jemu děkuji za to vystoupení. A je to normální, nemáme s tím problém, každý jsme odborníkem na něco, proto jsem to tady řekl. Ale pane poslanče, vlastně ten váš argument, který jste řekl, nahrává mně.

Vy jste přesně a dobře, správně, díky za to, popsal, že je to citlivé, že ty státy NATO spojenci, velmi pečlivě, velmi opatrně vyhodnocují s vědomím, že zkrátka je to munice ruské nebo sovětské provenience a že se v tom území pohybuje, vyskytuje, dopadá a že je potřeba nejdříve uváženě, s chladnou hlavou vyhodnotit trajektorii té střely, té dráhy, pak teprve dělat nějaký závěr. A o tom celém ta moje interpelace, ten nesouhlas a to varování je, že zkrátka paní ministryně Černochová takhle s chladnou hlavou nepostupovala. Tak to zkrátka v tom listopadu loňského roku v tom Tweetu bylo.

A jakkoliv bych to mohl lidsky pochopit, tak zkrátka paní ministryně Černochová má být profesionál, je to šéfka silového rezortu. V jejích rukou a na jejím vyjádření leží v ten moment velmi citlivá a velmi klíčová rozhodnutí spojenců Severoatlantické aliance. Já jsem prostě hluboce přesvědčen o tom, že ten Tweet nebyl správně formulovaný a že byl přehnaný a hrozil, byl už téměř na hranici toho, že může spustit něco mnohem většího, co bychom nechtěli. Proto budu žádat podle § 112 odst. 5 o vyslovení nesouhlasu s odpovědí na tuto písemnou interpelaci.

Děkuji.

