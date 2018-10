Kolovratník (ANO): Potřebuje Česko zvýšení rychlosti na dálnici o 10 kilometrů?

Řidiči! Jak by se Vám líbilo zvýšení povolené rychlosti na českých dálnicích? V Česku určitě najdeme spoustu vhodných úseků dálnic, kde by se dalo jezdit klidně 140 km/h a víc. Je ale otázkou, zda Česko zvýšení rychlosti o 10 kilometrů potřebuje a vlastně jestli něčemu prospěje. Vždyť zvýšení o 10 km/h v praxi znamená časovou úsporu pouze tří minut. Musím se tedy ptát, stojí nám to vůbec za to?

Ministerstvo dopravy zvažuje zvýšení rychlosti na českých dálnicích a to na 140 km/h. Inspiraci čerpá od našich jižních sousedů. Rakousko zvýšení povolené rychlosti testuje od letošního srpna a projekt má trvat jeden rok. „Český“ nápad na zvýšení rychlosti vyplynul právě z jednání s rakouským ministrem dopravy Norbertem Hoferem.

Rakouské ministerstvo dopravy sleduje, zda se zvýší průměrná rychlost vozidel, nehodovost, míra znečištění ovzduší a intenzita hluku. Průběžné výsledky testovaných úseků jsou zřejmě pozitivní, a proto si ministr Hofer pochvaluje testovací provoz a chce do roka zavést zvýšenou rychlost na dvou třetinách rakouské dálniční sítě. Pokud zůstane zachována úroveň bezpečnosti na silnicích a naměřené emisní hodnoty nepřekročí normy, může být od srpna 2019 zvýšena maximální rychlost i na dalších úsecích dálniční sítě.

České ministerstvo dopravy se chce inspirovat. V současnosti řeší, jak a kde konkrétně zvýšenou rychlost vyzkoušet v provozu. Stejně jako v Rakousku i u nás by nejdříve proběhl testovací režim na vybraném úseku dálnice. Tento zkušební provoz by bylo možné vyhodnotit a případně uvažovat o rozšíření na vybrané úseky dálnic.

Jsem řidič a každý rok najezdím desítky tisíc kilometrů. Asi každý z nás někdy potkal řidiče, který evidentně „velmi spěchal“ a překročil povolenou rychlost. Koneckonců každý řidič si může sáhnout sám do svědomí a odpovědět si, jak dodržuje dopravní předpisy. Nejsem si ale jistý, jestli zvýšení povolené rychlosti nepovede k ještě riskantnějším jízdám a zda v konečném důsledku nenaroste počet dopravních přestupků.

Férově přiznávám, že nejsem zastánce zvýšení rychlosti na dálnicích, zároveň ale nejsem ani jejich odpůrce. Tvrdím, že abychom mohli udělat tuhle systémovou změnu, musíme mít „tvrdá data“ o dopadech zvýšení rychlosti a jejím vlivu na české řidiče. Jinak ale než vlastním testovacím provozem tyto data nezískáme. Jak se na tuhle změnu díváte Vy? Budu moc rád, když mi napíšete Váš názor.

