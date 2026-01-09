Mašek (ANO): Obnovujeme dialog, který neměl být nikdy umlčen

Petr Fiala přerušil něco, co fungovalo. Bez náhrady, bez výsledku, bez respektu k tradici i k realitě česko-slovenských vztahů. Jeho kabinet předloni jednostranně zastavil mezivládní konzultace s Bratislavou s výmluvou na rozdílné názory v zahraniční politice.
Místo dialogu zvolil ticho. Místo spolupráce gesta nadřazenosti.
Dnes se to zásadně mění.
Nový český premiér Andrej Babiš přijel na svou první oficiální zahraniční návštěvu na Slovensko.
Přivítal ho slovenský premiér Robert Fico. Nejde jen o zdvořilostní návštěvu – jde o návrat k přátelství, ke zdravému rozumu, k tomu, co bylo zbytečně přerušeno.
Andrej Babiš tímto krokem dodržel tradici, která má hlubší význam než jen protokol, a to, že první oficiální cesta českého premiéra vede na Slovensko.
Tradici, která říká, že blízcí sousedé spolu mluví i tehdy, když spolu nesouhlasí.
Premiér Babiš jasně deklaroval vůli k obnovení společných jednání vlád obou zemí.
Ne proto, že bychom si museli ve všem přikyvovat, ale proto, že rozdílné názory se řeší společně u jednoho stolu, ne demonstrativním přerušením vztahů.
Vracíme se tam, kde to skončilo.
Opravujeme chybu minulého kabinetu.
Obnovujeme dialog, který neměl být nikdy umlčen.
Česko a Slovensko spolu znovu mluví, a to je dobrá zpráva, která má váhu. Je to důležitý krok pro obnovu síly k hájení zájmů občanů států celé V4.
