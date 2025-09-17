Kolovratník (ANO): To není úspora, to je krok zpět

Vláda Petra Fialy plánuje pro rok 2026 seškrtat rozpočet dopravy o cca 33 miliard. To není úspora, to je krok zpět. K udržení rozestavěných a připravených staveb by přitom naopak bylo nutné současný návrh rozpočtu navýšit o zhruba 60 miliard korun!
Navíc připomínám, že ministr Kupka a jeho vládní kolegové v Poslanecké sněmovně schválili ve tzv. střednědobém výhledu plán staveb, na který Fialova vláda nedává peníze. Pokud tak vláda skutečně schválí rozpočet MDČR v současné podobě, poruší tím zákon.
My v hnutí ANO máme jasno: doprava je základ ekonomiky. Proto jsme zrychlili výstavbu novými zákony, uvolnili miliardové investice a ukázali, že to jde. A pokud dostaneme šanci znovu, nebudeme brzdit – naopak. Doprava nebude na chvostu vládních priorit, ale na jejich čele.
Ing. Martin Kolovratník
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV