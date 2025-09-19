Kolovratník (ANO): Zrychlíme a zefektivníme nákladní dopravu po kolejích

19.09.2025 15:05

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vývoji v dopravě.

Kolovratník (ANO): Zrychlíme a zefektivníme nákladní dopravu po kolejích
Foto: ANO.cz
Popisek: Martin Kolovratník

Každý starosta v Česku vám potvrdí, co se děje: těžké kamiony ničí silnice, kraj platí opravy, stát se tváří, že se to neděje. Když mluvíme o nákladní dopravě, všichni slibují, že „náklad musí zpátky na koleje“. Jenže slibem to končí. A přitom řešení existuje. A my ho máme připravené.

Zrychlíme a zefektivníme nákladní dopravu po kolejích, aby se vyplatila a byla konkurenceschopná.

Postavíme nová překladiště a zajistíme lepší napojení průmyslových areálů, protože bez infrastruktury nemá žádný plán šanci.

Rozšíříme možnosti pro nákladní dopravu na trasách Plzeň – Domažlice – Furth im Wald a České Velenice – Gmünd.

Dotáhneme jednu zásadní novinku: nové přeshraniční spojení mezi Českými Budějovicemi a rakouským Lincem.

Je to jednoduchá rovnice: čím víc nákladu po kolejích, tím méně výmolů na silnicích, nehod, kolon a zbytečných výdajů z krajských rozpočtů. A hlavně nižší emise, méně hluku a větší bezpečnost pro nás všechny.

V hnutí ANO jsme pro to připraveni. Víme, co funguje. A hlavně už jsme s tím začali. Protože nestačí o změně mluvit. Musíte ji umět i naplánovat, prosadit a dotáhnout.

Ing. Martin Kolovratník

  • ANO 2011
  • poslanec
autor: PV

