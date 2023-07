Komínek (KSČM): Soudruh prezident prosazuje online volby

reklama

Soudruh prezident se nechal slyšet, že bude prosazovat online volby. Asi proto, že ve světě to tak „dobře“ funguje. Nebo proto, aby sám sobě a svým kamarádíčkům z pětikolky v dalších volbách přihrál pár hlasů navíc?

Ústava říká, že volby jsou tajné a přímé. To znamená, že každý musí volit osobně, nesmí být nikým ovlivňován a nelze zjistit, koho volil. Proto chodíme za plentu, dáváme lístek do obálky, proto jsou ve volebních komisích zástupci všech stran. Když se někdo pokusí podvádět, přijde se na to, volby v daném okrsku se zopakují a podvodník skončí za mřížemi.

Kdybychom chtěli tajně a přímo hlasovat po internetu, bylo by skoro nemožné případné podvody odhalit. A to ani nemluvím o tom, že by výsledky našich voleb nejspíš měla pod kontrolou nějaká nadnárodní korporace, která by lákavou miliardovou zakázku na online volby vysoutěžila.

Jediný způsob, jak ve volbách po internetu předejít podvodům, by bylo nemít je tajné a přímé, tj. hlasovat pod svým jménem. Už se těšíte třeba na vyhazov z práce, veřejný výsměch a jiné možné následky veřejných voleb, kdyby se seznam voličů a jejich hlasů dostal do nepravých rukou?

Naštěstí pětikolka nemá ústavní většinu, aby takovou nedemokratickou šílenost protlačila. Pokud se s ní tedy budou „obtěžovat“. Taky se může stát, že online hlasování prosadí změnou volebního zákona a volby budou přímé a tajné tím, že prostě do zákona napíšou, že přímé a tajné jsou.

Tenhle džin musí zůstat v lahvi.

Jaroslav Komínek KSČM



