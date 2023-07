Komrsková (Piráti): Zálohování PET lahví je téma, které se nám tu stále recykluje

reklama

Zálohování PET lahví je téma, které se nám tu, příznačně, stále recykluje. Ministerstvo životního prostředí představilo, jak by mohl zálohový systém vypadat. Řeší se zásadní věci i detaily, například to, kam se vrácené obaly budou svážet - a určitě je rozumnější, aby bylo po Česku více než jedno shromaždiště, aby lahev třeba z Hodonína nejezdila zbytečně třeba do Prahy. A co vy, jste pro zálohování PET lahví?

Můžeme (podle odhadů Ministerstva životního prostředí) ročně zálohovat až 1,8 miliardy kusů PET. To je 47 000 tun odpadu za rok - ty se nebudou válet někde u řeky nebo na stromě, ale vrátí se do oběhu. A to bude znát!

Ing. Jana Komrsková Piráti



