Konieczny (Piráti): Podáváme trestní oznámení na pana Raiskupa

V uplynulých dnech média informovala o zahájení trestního stíhání manažerky státního podniku Horské lázně Karlova Studánka Soni Köhlerové v souvislosti s podezřením na manipulaci veřejné zakázky. Z vedení podniku následně odešli manažerka i ředitel. Podle zveřejněných informací se objevila i další podezření týkající se personálních a provozních postupů. Piráti se proto rozhodli podat trestní oznámení na Oldřicha Raiskupa, který figuroval v zakázkách Horských lázní.
Analytický tým Pirátů se současně zabýval vybranými zakázkami podniku a uvádí, že některé z nich měly získat osoby s problematickou finanční historií. Konkrétně zmiňuje podnikatele Oldřicha Raiskupa, který je pravomocně odsouzen za podvod, je v insolvenčním řízení a podle dostupných údajů čelí řadě exekucí. Piráti tvrdí, že v roce 2023 měl v krátkém období získat zakázky v souhrnné hodnotě přesahující 2 miliony Kč, přičemž podle jejich zjištění nešlo o standardně soutěžené zakázky.
„Všechna zjištění kolem hospodaření státního podniku Horských lázní Karlova Studánka jsou velmi závažná. Proto jsem se coby členka zdravotnického výboru Poslanecké sněmovny rozhodla podat podnět k provedení nezávislé kontroly v této instituci. Požaduji rovněž vysvětlení toho, jak mohla situace dospět tak daleko, a kdo je za to odpovědný. Disponujeme doložitelnými informacemi, že několik osob se snažilo upozornit na pochybné hospodaření tohoto podniku u různých institucí,” uvádí poslankyně Pirátů Eva Šrámková.
Podle Pirátů se mělo jednat například o opravy chodníků, které byly rozděleny do několika samostatných zakázek. U části z nich měly být podpisy na dokumentech vedení podniku. Piráti uvádějí, že se vedení lázní v minulosti dotazovali na platební tok související s těmito zakázkami a že od podniku obdrželi číslo účtu, na který byly prostředky odeslány. Podle jejich vyjádření jim podnik sdělil, že nemá ověřeno, komu účet náleží.
„Podáváme trestní oznámení na pana Raiskupa a neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku, poškození věřitele a zneužití pravomoci úřední osoby. Případ jsme řešili rovněž s insolvenčním správcem, který byl těmito informacemi zaražen a navrhnul zrušení insolvenčního řízení s panem Raiskupem, který byl v minulosti odsouzen ze zločinu podvodu. Navíc hlásí se nám některé osoby, které chtějí v této věci svědčit a kontakt na ně předáváme tedy formou trestního oznámení policii. Množství různých podezření je opravdu značné,” uvádí analytik Pirátů Janusz Konieczny.
Piráti dále uvádějí, že ve spolupráci s bývalými zaměstnanci lázní shromáždili informace k dalším transakcím a hospodářským operacím podniku, mimo jiné k vybraným nájmům, zakázkám či nakládání s majetkem. Na základě těchto poznatků se Piráti rozhodli podat trestní oznámení a požádat orgány činné v trestním řízení o prověření okolností uvedených případů. Součástí podnětu má být i žádost o prověření původu prostředků použitých k nákupu dvou nemovitostí, který je podle Pirátů spojován s bývalou manažerkou podniku.
