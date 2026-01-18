Konzervativní strana: Íránský režim barbarsky tyranizuje obyvatelstvo

Mgr. Petr Macinka
ministr zahraničních věcí České republiky
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1 – Hradčany
datová schránka: e4xaaxh
Vážený pane ministře,
jménem Konzervativní strany se na Vás obracíme se žádostí, abyste uplatnil veškeré své pravomoci plynoucí z Vaší funkce a, s ohledem na současné dění v této zemi, podnikl kroky vůči íránskému režimu.
Naléhavě Vás vyzýváme, abyste zvážil neprodlené předvolání velvyslance Íránské islámské republiky, v jehož rámci byste jej požádal, aby tlumočil své vládě, že pokud nebudou do 48 hodin ukončeny represálie vůči civilnímu obyvatelstvu, bude jeho zastupitelský úřad v České republice uzavřen.
Dále bychom rádi nabídli Vaši pozornosti možnost, abyste z titulu své funkce inicioval jednání příslušných evropských institucí, s cílem nalezení (a případného následného uvalení) maximálního rozsahu sankcí vůči íránskému režimu, jenž nyní naprosto bezohledně a barbarsky tyranizuje své obyvatelstvo.
Za Konzervativní stranu
Jan Kubalčík
předseda
Praha, 17. ledna 2026
Na vědomí: veřejnost, tisk
odesláno 17. 1. 2026 prostřednictvím datové schránky
