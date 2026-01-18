Konzervativní strana: Íránský režim barbarsky tyranizuje obyvatelstvo

Otevřený dopis ministru zahraničních věcí ČR Petru Macinkovi

Konzervativní strana: Íránský režim barbarsky tyranizuje obyvatelstvo
Mgr. Petr Macinka
ministr zahraničních věcí České republiky
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1 – Hradčany
datová schránka: e4xaaxh

Vážený pane ministře,

jménem Konzervativní strany se na Vás obracíme se žádostí, abyste uplatnil veškeré své pravomoci plynoucí z Vaší funkce a, s ohledem na současné dění v této zemi, podnikl kroky vůči íránskému režimu.

Naléhavě Vás vyzýváme, abyste zvážil neprodlené předvolání velvyslance Íránské islámské republiky, v jehož rámci byste jej požádal, aby tlumočil své vládě, že pokud nebudou do 48 hodin ukončeny represálie vůči civilnímu obyvatelstvu, bude jeho zastupitelský úřad v České republice uzavřen.

Dále bychom rádi nabídli Vaši pozornosti možnost, abyste z titulu své funkce inicioval jednání příslušných evropských institucí, s cílem nalezení (a případného následného uvalení) maximálního rozsahu sankcí vůči íránskému režimu, jenž nyní naprosto bezohledně a barbarsky tyranizuje své obyvatelstvo.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík
předseda

Praha, 17. ledna 2026

Na vědomí: veřejnost, tisk
odesláno 17. 1. 2026 prostřednictvím datové schránky

Konzervativní strana

