Hoffmannová (Piráti): Kultura letos přichází o 3,9 miliardy

06.03.2026 6:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k poklesu peněz v kultuře.

Foto: Česká pirátská strana
Popisek: Česká pirátská strana, logo

Kultura letos přichází o 3,9 miliardy. Ministr kultury se brání i pozměňovacímu návrhu ve výši 300 milionů, který pokrývá bazální kompenzaci ztráty. Rozjeté projekty z evropských peněz skončí, kultura bude stagnovat.

Je děsivé slyšet náznaky toho, že jsou prostředky v kultuře vynakládány nehospodárně, že má pan ministr prioritizovat investice do kultury od stolu a bez odborníků v komisích, že se chlubí navýšením platů zaměstnanců v kultuře, přitom rozpočet Ministerstva kultury platí minimum z nich.

Motoristé kádrují kulturní projekty podle osobních sympatií a tohle je bohužel jen začátek.

Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.

  • Piráti
  • poslankyně
Článek obsahuje štítky

piráti , Hoffmannová

