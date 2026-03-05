Hoffmannová (Piráti): Kultura letos přichází o 3,9 miliardy

Kultura letos přichází o 3,9 miliardy. Ministr kultury se brání i pozměňovacímu návrhu ve výši 300 milionů, který pokrývá bazální kompenzaci ztráty. Rozjeté projekty z evropských peněz skončí, kultura bude stagnovat.
Je děsivé slyšet náznaky toho, že jsou prostředky v kultuře vynakládány nehospodárně, že má pan ministr prioritizovat investice do kultury od stolu a bez odborníků v komisích, že se chlubí navýšením platů zaměstnanců v kultuře, přitom rozpočet Ministerstva kultury platí minimum z nich.
Motoristé kádrují kulturní projekty podle osobních sympatií a tohle je bohužel jen začátek.
Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.