Komínek (KSČM): TOP 09? Po bitvě je každý generál

06.03.2026 7:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům TOP 09 o tom, jak ušetřit u státního rozpočtu.

Foto: archiv J. Komínek
Popisek: Zastupitel Ústeckého kraje za KSČM Jaroslav Komínek

Je vlastně škoda, že na to přišli až teď.

Po letech hrůzostrašného vládnutí, během kterých nám zdražili prakticky všechno – energie, potraviny, bydlení a kdy inflace lidem doslova ukrojila velkou část úspor, najednou ví, kde by se dalo ušetřit desítky miliard?

Možná kdyby na tyto „nápady“ přišli dřív, nemuseli lidé v této zemi za jejich vlády řešit, jestli zaplatí složenky, a jejich úspory by neztrácely hodnotu.

Ale jak se říká – po bitvě je každý generál. Tak jako na co si teď hrají?

Jaroslav Komínek

