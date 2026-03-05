Komínek (KSČM): TOP 09? Po bitvě je každý generál

Je vlastně škoda, že na to přišli až teď.
Po letech hrůzostrašného vládnutí, během kterých nám zdražili prakticky všechno – energie, potraviny, bydlení a kdy inflace lidem doslova ukrojila velkou část úspor, najednou ví, kde by se dalo ušetřit desítky miliard?
Možná kdyby na tyto „nápady“ přišli dřív, nemuseli lidé v této zemi za jejich vlády řešit, jestli zaplatí složenky, a jejich úspory by neztrácely hodnotu.
Ale jak se říká – po bitvě je každý generál. Tak jako na co si teď hrají?
