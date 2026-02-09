Regulace náhradního mateřství? Ne, obrana proti obchodu s lidmi, vysvětluje ministerstvo

Článek TN.cz s titulkem Vláda si chce posvítit na náhradní mateřství. Ve hře je novela zákona z 8. února 2026 informoval o tom, že vláda se chce nově výrazně zaměřit na oblast náhradního mateřství. Uváděl, že současná pravidla jsou nedostatečná a že připravovaná novela zákona má této oblasti dát pevnější rámec. Text vyzníval tak, že stát chce náhradní mateřství více regulovat, zavést přísnější pravidla a tresty a nově zpřísnit postup vůči náhradnímu mateřství jako takovému.
Server zároveň pracoval s tvrzením, že v české legislativě existuje pouze jediná zmínka o náhradním mateřství v občanském zákoníku, že některé ženy nebo skupiny žen tuto možnost využívají „na hraně zákona“ a že novela trestního zákoníku má reagovat i na případy, kdy jsou náhradní matky hledány například prostřednictvím sociálních sítí. Za zásadní změnu článek označil tvrzení, že soud má nově rozhodovat ještě předem o tom, zda se proces náhradního mateřství vůbec uskuteční. Z textu rovněž vyplývalo, že placené náhradní mateřství má být trestně postihováno a že za neoprávněné náhradní mateřství by mohly hrozit tresty odnětí svobody až na tři roky.
Ministerstvo spravedlnosti však upozorňuje, že takový výklad není správný. Ve své reakci zdůrazňuje, že předmětná novela se netýká regulace náhradního mateřství jako takového, ale výhradně trestného činu obchodování s lidmi. „Je nutné zdůraznit, že předmětná novela ‚pouze‘ výslovně zakotvuje formu vykořisťování spočívající v užití ženy nebo dívky k otěhotnění, aby jí bylo následně narozené dítě odejmuto nebo bylo přenecháno jiné osobě, jako jednu z forem vykořisťování, pro kterou jsou osoby obchodovány,“ uvedlo ministerstvo.
Novela míří na obchodování s lidmi, ne na náhradní mateřství
Podle resortu se novela vztahuje výhradně na situace, kdy je žena nebo dívka obětí, nikoli dobrovolným účastníkem. Jde zejména o případy, kdy je zásadně omezeno nebo zcela eliminováno svobodné rozhodnutí ženy, například násilím, pohrůžkou násilí, zneužitím závislosti nebo tísně, případně kdy jde o dívku mladší 18 let. Ministerstvo zároveň připomíná, že „toto jednání je již dnes možné podřadit pod trestný čin obchodování s lidmi, avšak pouze v rámci obecného znaku ‚jiné formy vykořisťování‘“.
Resort spravedlnosti současně výslovně odmítá, že by novela regulovala institut náhradního mateřství nebo se dotýkala dobrovolného náhradního mateřství. „Novela trestního zákoníku se tak nikterak nedotýká situací popsaných v článku, kdy ‚heterosexuální pár ze zdravotních důvodů nemůže mít děti, a obrátí se proto na náhradní matku‘, nebo kdy ‚hodně dvojic náhradní matky hledá ve facebookových skupinách‘,“ uvádí ministerstvo. Zároveň dodává, že institut náhradního mateřství by měl být komplexně upraven samostatným zákonem a předkládaná novela trestního zákoníku v žádném případě nepředjímá řešení situací, kdy se dospělá žena zcela dobrovolně rozhodne být náhradní matkou.
Ministerstvo se vymezuje také vůči tvrzení, že by novela zaváděla povolování náhradního mateřství soudem předem. „Povolování náhradního mateřství soudem není a nikdy nebylo předmětem předkládané novely trestního zákoníku,“ zdůrazňuje a dodává, že článek podle něj nesprávně směšuje dvě odlišné věci, respektive dvě právní regulace.
Reakce se týká i pasáže o trestném činu svěření dítěte do moci jiného. Ministerstvo vysvětluje, že cílem změny je napravit současnou nevyváženost, kdy je trestně odpovědná pouze osoba, která dítě za odměnu svěřuje pro účely adopce či obdobný účel, nikoli osoba, která dítě za úplatu přijímá. Zároveň ale zdůrazňuje, že „tento trestný čin však není rozšiřován ve vztahu k náhradnímu mateřství“.
Ministerstvo spravedlnosti k tématu zveřejnilo tiskovou zprávu, ve které mimo jiné uvádí, že novela posiluje ochranu obětí obchodování s lidmi a výslovně stanoví, že oběti nebudou za určitých podmínek trestně postihovány za jednání, ke kterému byly donuceny.
Téma náhradního mateřství bylo v českém právu dlouhodobě ve vzduchoprázdnu. Bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová v minulosti pro ParlamentníListy.cz vzpomínala, že když chtěla v roce 2009 na ministerstvu iniciovat nastavení mantinelů, bylo jí řečeno, že pro těch pár případů to nemá smysl. S technických pokrorem se ale kolem náhradního mateřství rozvinul celý byznys, který dalece přesáhl známé televizní příběhy kamarádek, které altruisticky odnosí potomka svým známým.
Objevilo se i podezření, že v Česku působí organizované skupiny, které za peníze zajišťují obstarání dítěte na objednávku. NCOZ vyšetřovala případ Španěl, ve kterém byla vyšetřována klinika z ukrajinského Charkova, která využívala minimální regulace v Česku k vytvoření systému, ve kterém rodičky z Ukrajiny vozily rodit do Prahy.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.