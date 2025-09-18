Konzervativní strana podporuje ve volbách Korunu Českou

18.09.2025 13:09 | Monitoring

Tiskové prohlášení k volbám

Foto: Redakce
Popisek: Logo Konzervativní strany

Konzervativní strana v nadcházejících volbách podporuje Korunu Českou, monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska (KČ). Konzervativní strana vyzývá své členy a příznivce, aby v těchto volbách volili Korunu Českou.

KČ kandiduje v devíti krajích ze čtrnácti - v Karlovarském, Libereckém, Pardubickém, Ústeckém kraji a v Kraji Vysočina kandidátku KČ voliči nenaleznou. Konzervativní strana vyzývá své členy a příznivce v právě jmenovaných krajích, aby zvážili možnost volit na základě voličského průkazu v některém z ostatních krajů, kde KČ kandiduje (o voličský průkaz si lze zažádat do 26. září).

V několika krajích jsou na kandidátkách KČ i členové Konzervativní strany. Odmítáme zpochybňování dané a neměnné lidské přirozenosti, snahy o destrukci výsadního postavení rodiny založené na manželství jedné ženy a jednoho muže a ignorování skutečných práv dětí na úkor nároků a tužeb dospělých, ničení evropského průmyslu ve jménu zelené ideologie. Trváme na platnosti zkušeností, nabytých našimi předky, včetně okřídleného „Chceš-li mír, připravuj se na válku", přičemž jasným zdrojem konfliktu je dnes Moskva, jak dosvědčuje její již přes 10 let trvající agrese proti Ukrajině - stojíme jasně na straně napadené země.

Společně tedy nabízíme politický program, který unikátně a důvěryhodně kombinuje odpor vůči vnitřnímu i vnějšímu ohrožení Západu, tedy jak vůči „woke" tažení progresivní levice proti vlastní společnosti, tak vůči neoimperiálním ambicím Kremlu. Mezi oběma riziky přitom odmítáme „prioritizovat" - obě hrozby jsou totiž smrtelné.

Konzervativní strana přeje České republice, potažmo všem spoluobčanům, aby nadcházející parlamentní volby proběhly pokojně, s respektem k Ústavě, jejich výsledek nebyl nijak zásadně zpochybňován a povolební dění i následné uspořádání nastartovalo oprávněné obnovování vzájemné důvěry uvnitř společnosti, stejně jako důvěry nás občanů v instituce státu.

Jsme přesvědčeni, že hranice mezi dobrem a zlem nevede napříč společností, ale srdcem každého člověka. Chceme proto věřit, že obnova důvěry je možná, že odklon od radikalismu a všeobecného štvaní k žádoucí umírněnosti je proveditelný, že i názorově těžko smiřitelné či rovnou neslučitelné strany se mohou vzájemně vyslechnout, že se stále lze dobrat stavu, kdy alespoň někdy panuje argument nad argumentem a nikoli vůle nad vůlí.

Pokud nám to naše skromné síly dovolí, hodláme k tomu přispět.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík
předseda

Konzervativní strana

  • KONS
