Kordová Marvanová: Rozvodová novela se musí urychleně změnit

Rozvodová novela, schválená v parlamentu loni, se musí urychleně změnit! Na tom pracujeme se senátory a poslanci. Na prvním místě musí být bezpečí dětí před násilím. Právě to ale rozvodová novela nezajištuje, protože nad bezpečím dítěte stojí nároky rodičů.
Navíc selhávají orgány sociálně-právní právní ochrany dětí, které doporučují svěřit i malé děti do péče rodičů, kteří nemají pro to základní předpoklady. Jako se to stalo v případě malého děvčátka, kterou za podpory OSPOD i soudního znalce soud svěřil do péče duševně nemocnému narkomanovi, trestanému, s omezenou svéprávností. Po půl roce se stala otřesná tragédie, vlastní otec holčičku zavraždil a nikdo včas nezasáhl.
Takové případy se musí důsledně vyšetřit, jak se to mohlo stát a proč totálně selhaly všechny instituce a neochránily život dítěte. A to přestože měly k dispozici alarmujíci informace. Musí se změnit zákony, aby děti žily v bezpečném prostředí a nebyly svěřovány násilníkům.
Systém opatrovnických soudů a OSPOD musí fungovat tak, že bezpečí a zdraví dětí musí být na prvním místě. Jinak nejsme humánním a bezpečným státem, který je schopen ochránit ty nejslabší, děti. Za sebe, za další senátory a odborníky, s nimiž spolupracujeme, mohu říct, že uděláme všechno pro změnu zákonů na ochranu dětí před násilím.
