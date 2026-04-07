Kordová Marvanová: Rozvodová novela se musí urychleně změnit

07.04.2026 15:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zajištění ochrany dětí před násilím

Popisek: Hana Kordová Marvanová

Rozvodová novela, schválená v parlamentu loni, se musí urychleně změnit! Na tom pracujeme se senátory a poslanci. Na prvním místě musí být bezpečí dětí před násilím. Právě to ale rozvodová novela nezajištuje, protože nad bezpečím dítěte stojí nároky rodičů.

Navíc selhávají orgány sociálně-právní právní ochrany dětí, které doporučují svěřit i malé děti do péče rodičů, kteří nemají pro to základní předpoklady. Jako se to stalo v případě malého děvčátka, kterou za podpory OSPOD i soudního znalce soud svěřil do péče duševně nemocnému narkomanovi, trestanému, s omezenou svéprávností. Po půl roce se stala otřesná tragédie, vlastní otec holčičku zavraždil a nikdo včas nezasáhl.

Takové případy se musí důsledně vyšetřit, jak se to mohlo stát a proč totálně selhaly všechny instituce a neochránily život dítěte. A to přestože měly k dispozici alarmujíci informace. Musí se změnit zákony, aby děti žily v bezpečném prostředí a nebyly svěřovány násilníkům.

Systém opatrovnických soudů a OSPOD musí fungovat tak, že bezpečí a zdraví dětí musí být na prvním místě. Jinak nejsme humánním a bezpečným státem, který je schopen ochránit ty nejslabší, děti. Za sebe, za další senátory a odborníky, s nimiž spolupracujeme, mohu říct, že uděláme všechno pro změnu zákonů na ochranu dětí před násilím.

JUDr. Hana Kordová Marvanová

  • BPP
  • senátorka
Byl byste pro úplné zrušení státního financování ČT a rozhlasu?

Myslím tím zrušení poplatků i příjem peněz z rozpočtu. Já upřímně nevím, protože i když i jiné televize točí své pořady, je fakt, že ČT tvoří třeba řadu dokumentů, pořady pro děti apod., které jiné televize netvoří a byla by škoda, kdyby je netočil nikdo. Nemyslíte? Přijde mi, že ten poplatek není t...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

