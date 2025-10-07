Kordová Marvanová: Subjekty, hospodařící s veřejnými prostředky, mají být pod kontrolou

08.10.2025

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k opětovnému podání návrhu novely Ústavy

Foto: Repro ČT24
Popisek: Hana Kordová Marvanová

Včera jsem opětovně za skupinu 45 senátorů podala návrh novely Ústavy, která by umožnila, aby NKÚ mohl kontrolovat hospodaření médií veřejné služby, České televize a Českého rozhlasu. Už letos v květnu jsme tentýž návrh v Senátu schválili a poslali do sněmovny. Poslanci jej však nestihli projednat a se skončením volebního období návrh "spadl pod stůl" jako všechny další neprojednané návrhy zákonů.

Proto návrh novely Ústavy podáváme znovu a věřím, že po schválení Senátem jej nově zvolená Poslanecká sněmovna schválí. Jsem přesvědčená, že všechny subjekty, které hospodaří s veřejnými prostředky, mají být pod důslednou kontrolou. NKÚ může poskytnout důležitou zpětnou vazbu jak Parlamentu, veřejnosti, ale i samotné ČT a ČRo, aby fungovaly hospodárně a transparentně.

Samozřejmě vnímám, že nyní po volbách se mohou silněji ozývat názory, že média veřejné služby nepotřebujeme. Nebo dokonce návrhy je zestátnit či zprivatizovat.

Mám úplně jiný názor, stejný jako v době, kdy jsme v České národní radě v roce 1991 schválili zákony o vzniku České televize a Českém rozhlase. Tehdy také byli odpůrci. Ti, kteří tvrdili, jako Václav Klaus, že potřebujeme jen "vládní vlnku" a kteří odmítali cokoli veřejnoprávního, co nemohou přímo z vlády řídit nebo ovlivňovat obraz sebe samých v médiích. 

Jsem přesvědčená, že nutně potřebujeme k fungování demokracie a právního státu nezávislá vzájemně si konkurující média, včetně na vládě nezávislých médií ČT a ČRo hrazených z veřejných prostředků mimo rozpočet, kterým disponuje vláda. To by vedlo k cenzuře. Svoboda médií je vedle dělby moci a ústavních institucí založených na principu brzd a protivah základní pojistkou demokracie a svobody jedince proti nekontrolované moci, ať už je u vlády kdokoli.

Nemyslím si, že ČT a ČRo jsou dokonalé a že jsou vždy nestranné. Ale máme posilovat jejich nezávislost na moci a kvalitu, aby lidé skutečně viděli přínos jejich vysílání pro svobodné vytváření názorů, ne je rušit. Navíc jde o kulturní a vzdělávací instituce, jejichž role je nezastupitelná stejně jako role škol, divadel, muzeí a kultury vůbec.

JUDr. Hana Kordová Marvanová

  • BPP
  • senátorka
