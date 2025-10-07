Kordová Marvanová: Subjekty, hospodařící s veřejnými prostředky, mají být pod kontrolou

Včera jsem opětovně za skupinu 45 senátorů podala návrh novely Ústavy, která by umožnila, aby NKÚ mohl kontrolovat hospodaření médií veřejné služby, České televize a Českého rozhlasu. Už letos v květnu jsme tentýž návrh v Senátu schválili a poslali do sněmovny. Poslanci jej však nestihli projednat a se skončením volebního období návrh "spadl pod stůl" jako všechny další neprojednané návrhy zákonů.
Proto návrh novely Ústavy podáváme znovu a věřím, že po schválení Senátem jej nově zvolená Poslanecká sněmovna schválí. Jsem přesvědčená, že všechny subjekty, které hospodaří s veřejnými prostředky, mají být pod důslednou kontrolou. NKÚ může poskytnout důležitou zpětnou vazbu jak Parlamentu, veřejnosti, ale i samotné ČT a ČRo, aby fungovaly hospodárně a transparentně.
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Anketa
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Samozřejmě vnímám, že nyní po volbách se mohou silněji ozývat názory, že média veřejné služby nepotřebujeme. Nebo dokonce návrhy je zestátnit či zprivatizovat.
Mám úplně jiný názor, stejný jako v době, kdy jsme v České národní radě v roce 1991 schválili zákony o vzniku České televize a Českém rozhlase. Tehdy také byli odpůrci. Ti, kteří tvrdili, jako Václav Klaus, že potřebujeme jen "vládní vlnku" a kteří odmítali cokoli veřejnoprávního, co nemohou přímo z vlády řídit nebo ovlivňovat obraz sebe samých v médiích.
Jsem přesvědčená, že nutně potřebujeme k fungování demokracie a právního státu nezávislá vzájemně si konkurující média, včetně na vládě nezávislých médií ČT a ČRo hrazených z veřejných prostředků mimo rozpočet, kterým disponuje vláda. To by vedlo k cenzuře. Svoboda médií je vedle dělby moci a ústavních institucí založených na principu brzd a protivah základní pojistkou demokracie a svobody jedince proti nekontrolované moci, ať už je u vlády kdokoli.
Nemyslím si, že ČT a ČRo jsou dokonalé a že jsou vždy nestranné. Ale máme posilovat jejich nezávislost na moci a kvalitu, aby lidé skutečně viděli přínos jejich vysílání pro svobodné vytváření názorů, ne je rušit. Navíc jde o kulturní a vzdělávací instituce, jejichž role je nezastupitelná stejně jako role škol, divadel, muzeí a kultury vůbec.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV