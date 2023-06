Koten (SPD): Snížit věkovou hranici řidičů autobusů na 18 let? To bych radši nedělal

reklama

Děkuji za slovo. Mě to trošičku zvedlo ze židle z jednoho prostého důvodu. Nebo ono těch důvodů je více, ale budu reagovat tedy na to snížení věkové hranice pro možnost řídit autobus, který tedy vozí lidi.

Dá se říci, že skupina A nebo A1, A2, a tak dále, to jsou ty motorky a je to od malých motocyklů s malým výkonem nízkým od 15 let, potom s vyšším výkonem od 16 let, poté od 18 let, a ty nejsilnější motocykly mohou řídit lidé až od 24 let. Když to porovnám s tím, že tedy na té motorce jede většinou ten řidič jenom sám, a když se tedy podívám do nějaké statistiky a zjistím, kolik těch lidí je mrtvých z toho důvodu, že tedy ještě nejsou vyzrálí na to, aby řídili tak silný stroj, tak v tomto porovnání potom na mě působí jako sci-fi, že řidič v 18 letech by měl psychicky na to, aby mohl řídit autobus, který je nepoměrně větší, a hlavně jaksi veze lidi. Neveze kamení na stavbu, neveze nic takového. A přitom třeba u nákladních automobilů, tam je také věková hranice 21 let pro skupinu C. Takže u toho autobusu mi to opravdu nedává smysl a tam bych s tou věkovou hranicí tedy dolů opravdu nešel, protože jenom při tom porovnání s těmi motocykly už to je přímo tristní.

Co se týká jízdy kamionů, tak já nevím, většina z vás asi jezdí po dálnici D1 nebo D10, D11 a po ostatních dálnicích a ta situace, kdy jedete, dejme tomu, 130 v tom levém pruhu a vlítne vám tam kamion s tím, že v podstatě současně vyhodí blinkr, ta je také celkem běžná. (Předsedající: Čas...)Tam bych to také nedoporučil.

Radek Koten SPD



poslanec

