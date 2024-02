Koudelka (Trikolora): Fiala a Výborný vytáhli Jakešův slovník

reklama

Po desetiletí byly zesměšňovány výroky ideologů marxismu-leninismu, které symbolizoval Miloš Jakeš či Vasil Biľak. Typickým příkladem těchto ideologických žvanilů bylo označovat veškerý odpor proti vládnoucí skupince za akce nezodpovědných živlů či proamerických přisluhovačů.

Fiala a Výborný jak kdyby vyšli z ideologického školení starého režimu. Jen pojem živly nahradili slovem dezinformátoři a slovo proamerický zaměnili za proruský. Podstata je však stejná. Držitelé moci, proti kterým se projevuje ve společnosti veřejný odpor, což je v demokracii normální, nejsou schopni hledat vinu u sebe, ale svádějí ji na cizí vliv, své odpůrce zesměšňuji, dehonestují a snaží se i kriminalizovat.

Vrcholem slov Miloše Jakeše z jeho projevu na Červeném hrádku 17. 7. 1989 byla slova o holce Haně Zagorové, která hodně vydělává. Snažil se tak na základě závisti vybudit nenávist proti Haně Zagorové, která se podepsala pod protivládní výzvu Několik vět. Obdobně Výborný se snažil využít závist a naladit veřejnost proti organizátorům protivládní zemědělské demonstrace. Ale i bohatí mají právo dát najevo vládě, že vládne blbě.

Situaci odpovídá to, co Miloš Zeman psal v roce 1989 ve svém článku Prognostika a přestavba v Technickém magazínu. Naše země je letadlo, které se řítí k zemi, a buď se podaří vyměnit pilota (vládu) nebo havarujeme.

Děkuji Zdeňku Jandejskovi, blogeru Vidlákovi a všem zemědělcům, kteří ukazují, že je třeba vyměnit pilota. Velmi děkuji, že za hlavní problém dneška označili Green Deal, zelený úděl, který škodí zemědělcům, ale i průmyslu a nám všem. Jde o největší rozkrádačku srovnatelnou jen s poválečným a následným komunistickým znárodňováním.

Zelený úděl Evropské komise a komunismus má společný základ v tom, že samy sebe prohlašují za vědecké, vycházející z teorií klimatického alarmismu či vědeckého komunismu. Obě jsou to však ideologie pavědecké, kdy určitá fakta míchají se smyšlenkami. V podstatě jejich údajná vědeckost vychází z víry, že to, co tyto teorie říkají a předvídají o budoucnosti, je správné a jinak to nebude. Ideologie se halí do roucha víry jako novodobé kacířství. Ideologie komunismu i klimatického alarmismu není vědou, ani náboženstvím.

Porovnáme-li komunistický experiment se zeleným údělem, mají společnou snahu o okradení lidí. Ovšem zatímco komunisté zcizovali majetek podnikatelům, propagátoři zeleného údělu systémem emisních povolenek, energetických daní, zákazem či omezováním levných technologií, jako spalovací motory, rabují majetek všech, včetně chudých. Takto zcizené peníze jsou pod dozorem Evropské komise přihrávány omezené skupince vybraných příjemců, ať jsou to výrobci tzv. obnovitelné energie, elektroaut či vlastníci zděděných objektů v rámci lidovecké dotace oprav dům po babičce. Prostě formou daní a dalších plateb jsou okrádáni všichni ve prospěch nemnoha.

Ministr Výborný odmítl odstoupení od politiky zeleného údělu, tím se přihlásil k největší zlodějně po roce 1989. Vláda, která realizuje kvůli ideologii politiku okrádání, je objektivně vláda zlodějů. Zatímco Fialovo vláda patolízá zničující politice zeleného údělu, zemědělci se této politice postavili. Je to šance, jak se zachránit, když pilot v podobě vlády ztratil schopnost pilotovat. Je to šance postavit se zelenému údělu jako obrovské zlodějně a omezování svobody lidí.

Douška na závěr:

Už si neobjednám nic od společnosti Rohlík.cz, který vystupuje proti svobodě demonstrovat proti Fialově vládě a rozhodl se bojkotovat zemědělce za organizaci protivládního protestu. Bojkot za bojkot. A co vy?

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. Trikolora



