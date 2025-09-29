Koudelka (Trikolora): Ztratili biskupové víru?

Vyčítají mu určité programové body věnující se majetku či úpravě církevních sňatků, aby je doplnil povinný státní sňatek, což je jistě zbytečné, ale platilo to i v Uhrách za Rakouska-Uherska a tím i na Slovensku a Podkarpatské Rusi za 1. Československé republiky, aniž by to tehdy katolická církev považovala za něco zásadně špatného. Je tomu tak i ve Francii.
Stačilo chce církevní agendu převést na nový státní orgán a omezit státní financování církví, což se biskupům nelíbí. Katolická věrouka neobsahuje povinnost, že církevní agenda musí být v Čechách, na Moravě a ve Slezsku na Ministerstvu kultury a nelze ji převést na jiný orgán. Proti takovému převodu však jsem, protože jsem odpůrce vzniku nových úřadů. Zrušení státního financování církví od roku 2030 obsahuje již § 17 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a následná dohoda podepsaná mezi státem a katolickou církví. Pokud nadále budou poskytovány dotace např. na opravu památek, půjde o účelově určené dotace za stejných podmínek jako soukromým vlastníkům a budou kontrolovány jako se tomu již dnes u soukromých vlastníků děje. Ani toto není v rozporu s věroukou katolické církve.
Biskupové však mlčí k plánům jiných stran, které navrhují věci přímo rozporné s křesťanskou vírou a závazným učením katolické církve. Biskupové mlčí a nevarují před volbou Starostů, kteří chtějí uzákonit asistované sebevraždy. Biskupové mlčí a nevarují před volbou pirátů, kteří chtějí zavést stejnopohlavní manželství, včetně adopcí dětí. Biskupové mlčí a nevarují před volbou Spolu, kde je zastoupena TOP 09, jejíž členové praktikují obchod s dětmi na základě dohody, že žena porodí dítě pro dva muže.
Moravští a čeští biskupové nenašli slovo uznání pro slovenského premiéra Roberta Fica, který prosadil změnu slovenské ústavy, kde je nyní nově zakotveno, že
- dohoda o porození dítěte pro jiného se zakazuje
- rodiči dítěte jsou matka a otec; matkou dítěte je žena a otcem je muž,
- výchovu a vzdělávání dětí v oblasti formování intimního života a sexuálního života je možné uskutečňovat jen se souhlasem zákonného zástupce.
Již za své druhé vlády v roce 2014 Robert Fico prosadil do slovenské ústavy, že manželství je svazek muže a ženy. Robert Fico pro křesťanské hodnoty na Slovensku touto ústavní změnou učinil velmi mnoho. Proto ústavní změnu podpořilo opoziční slovenské Křesťanskodemokratické hnutí. Zatímco naší lidovci jsou v koalici se stranami, které proti těmto křesťanským zásadám bojují a moravští a čeští biskupové k tomu mlčí. Protože hájím tytéž křesťanské zásady v politice jako Robert Fico, kandiduji za SPD na jižní Moravě a je mi jedno, co biskupové na to.
Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
Článek byl převzat z Profilu Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
autor: PV