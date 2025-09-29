Koudelka (Trikolora): Ztratili biskupové víru?

29.09.2025 11:02 | Komentář

Stálá rada biskupské konference Čech a Moravy vydala 22. září 2025 předvolební prohlášení varující před volbou hnutí Stačilo.

Koudelka (Trikolora): Ztratili biskupové víru?
Foto: XTV
Popisek: Zdeněk Koudelka

Vyčítají mu určité programové body věnující se majetku či úpravě církevních sňatků, aby je doplnil povinný státní sňatek, což je jistě zbytečné, ale platilo to i v Uhrách za Rakouska-Uherska a tím i na Slovensku a Podkarpatské Rusi za 1. Československé republiky, aniž by to tehdy katolická církev považovala za něco zásadně špatného. Je tomu tak i ve Francii.

Stačilo chce církevní agendu převést na nový státní orgán a omezit státní financování církví, což se biskupům nelíbí. Katolická věrouka neobsahuje povinnost, že církevní agenda musí být v Čechách, na Moravě a ve Slezsku na Ministerstvu kultury a nelze ji převést na jiný orgán. Proti takovému převodu však jsem, protože jsem odpůrce vzniku nových úřadů. Zrušení státního financování církví od roku 2030 obsahuje již § 17 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a následná dohoda podepsaná mezi státem a katolickou církví. Pokud nadále budou poskytovány dotace např. na opravu památek, půjde o účelově určené dotace za stejných podmínek jako soukromým vlastníkům a budou kontrolovány jako se tomu již dnes u soukromých vlastníků děje. Ani toto není v rozporu s věroukou katolické církve.

Biskupové však mlčí k plánům jiných stran, které navrhují věci přímo rozporné s křesťanskou vírou a závazným učením katolické církve. Biskupové mlčí a nevarují před volbou Starostů, kteří chtějí uzákonit asistované sebevraždy. Biskupové mlčí a nevarují před volbou pirátů, kteří chtějí zavést stejnopohlavní manželství, včetně adopcí dětí. Biskupové mlčí a nevarují před volbou Spolu, kde je zastoupena TOP 09, jejíž členové praktikují obchod s dětmi na základě dohody, že žena porodí dítě pro dva muže.

Moravští a čeští biskupové nenašli slovo uznání pro slovenského premiéra Roberta Fica, který prosadil změnu slovenské ústavy, kde je nyní nově zakotveno, že

  • dohoda o porození dítěte pro jiného se zakazuje
  • rodiči dítěte jsou matka a otec; matkou dítěte je žena a otcem je muž,
  • výchovu a vzdělávání dětí v oblasti formování intimního života a sexuálního života je možné uskutečňovat jen se souhlasem zákonného zástupce.

Již za své druhé vlády v roce 2014 Robert Fico prosadil do slovenské ústavy, že manželství je svazek muže a ženy. Robert Fico pro křesťanské hodnoty na Slovensku touto ústavní změnou učinil velmi mnoho. Proto ústavní změnu podpořilo opoziční slovenské Křesťanskodemokratické hnutí. Zatímco naší lidovci jsou v koalici se stranami, které proti těmto křesťanským zásadám bojují a moravští a čeští biskupové k tomu mlčí. Protože hájím tytéž křesťanské zásady v politice jako Robert Fico, kandiduji za SPD na jižní Moravě a je mi jedno, co biskupové na to.

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

  • Trikolora
  • krajský zastupitel
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Koudelka si dělá, co chce. Kontrola žádná. Volby by to mohly vyřešit
Koudelka (Trikolora): Novela slovenské ústavy ze září 2025
Koudelka (Trikolora): Hejtman Grolich a jeho Spolu chtějí omezit jízdy autem
Koudelka (Trikolora): Uznání Státu Palestina

Článek byl převzat z Profilu Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Koudelka , trikolora

autor: PV

Tomio Okamura byl položen dotaz

Evropská unie prosazuje šmírování vaší soukromé komunikace přes mobil

To, co tvrdíte je opravdu hodně za hranou. Jen píšete o EU, kdo jako přesně by měl mít možnost číst soukromou komunikaci? To jako poslanci EU nebo kdo? A máte informace, kdo z českých politiků je pro?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Tzv. demokrati se letos bojí demokracie

10:04 Vích (SPD): Tzv. demokrati se letos bojí demokracie

Volební kampaň, volby, sčítání hlasů. A co potom? Co když se některé osoby a skupiny budou snažit za…