Seďa (SOCDEM): Další "kostlivci" ve skříni exministra Válka

29.12.2025 19:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k finančním problémům zdravotních pojišťoven

Seďa (SOCDEM): Další "kostlivci" ve skříni exministra Válka
Foto: archiv A. Seďa
Popisek: Antonín Seďa

Takže další "kostlivci" ve skříni exministra Válka. Nejenže se od prvního ledna omezí zubní a lékařská pohotovost, tedy že se zhorší dostupnost zdravotní péče. Ale i dvě zdravotní pojišťovny jsou dlouhodobě ve ztrátě. Ptám se, proč tedy pan exministr nenavrhl dlouhodobé řešení, po kterém správně volá?

Teď jsem zvědavý na současného ministra zdravotnictví, co s tím udělá. Ten jeho první krok, kterým sebral pojištěncům VZP osm miliard korun, aby ztrátové oborové zdravotní pojišťovny zachránil, je špatným řešením.

Ing. Antonín Seďa

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Seďa (SOCDEM): Proč Česká republika nevyužívá svého potenciálu
Seďa (SOCDEM): Tohle mi opravdu hlava nebere
Seďa (SOCDEM): Evropa si zřejmě vůbec neuvědomuje realitu
Seďa (SOCDEM): Dosluhující vláda lže sama sobě

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Seďa , zdravotní pojišťovny , SOCDEM

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je záchrana kolabujících zdravotních pojišťoven převedením peněz z VZP špatným řešením?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Adéla Šípová byl položen dotaz

Migrační pakt

Mě by spíš zajímalo, jak řeší migrační pakt nebo cokoliv/kdokoliv to, aby se sem nelegální migranti vůbec nedostávali? K čemu je takové poloviční řešení, že je sem necháme přicestovat a pak budeme řešit, jak je vrátit nebo co s nimi? A když ten pakt tak hájíte, vy souhlasíte i s tou povinnou solidar...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Armáda mezi personálním kolapsem a drahými zakázkami

9:15 Vích (SPD): Armáda mezi personálním kolapsem a drahými zakázkami

Bezpečnost státu nestojí na politických proklamacích ani na mediálně atraktivních nákupech, ale před…