Seďa (SOCDEM): Další "kostlivci" ve skříni exministra Válka

Takže další "kostlivci" ve skříni exministra Válka. Nejenže se od prvního ledna omezí zubní a lékařská pohotovost, tedy že se zhorší dostupnost zdravotní péče. Ale i dvě zdravotní pojišťovny jsou dlouhodobě ve ztrátě. Ptám se, proč tedy pan exministr nenavrhl dlouhodobé řešení, po kterém správně volá?
Teď jsem zvědavý na současného ministra zdravotnictví, co s tím udělá. Ten jeho první krok, kterým sebral pojištěncům VZP osm miliard korun, aby ztrátové oborové zdravotní pojišťovny zachránil, je špatným řešením.
Ing. Antonín Seďa
