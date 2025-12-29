Nacher (ANO): Umělému navyšování cen pohonných hmot nehodlá vláda sekundovat

29.12.2025 18:09 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vývoji cen pohonných hmot

Nacher (ANO): Umělému navyšování cen pohonných hmot nehodlá vláda sekundovat
Foto: Hans Štembera
Popisek: Patrik Nacher (ANO)

Ceny benzínu jsou u nás aktuálně nejníže za poslední čtyři roky, lze přitom očekávat ještě další drobný cenový pokles. Jde o pozitivní zprávu. Nepovažuji však za vhodné navazovat na rétoriku a oslavné statusy předchozí vlády, která si na poklesu v cenách pohonných hmot neváhala „honit politické triko” a spojovat jej s vlastním umem (na rozdíl od růstu cen, který byl již „pochopitelně” zásluhou jiných aktérů a na tehdejší vládě nezávislých faktorů).

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

93%
4%
3%
hlasovalo: 18674 lidí

Úkolem nové vlády bude především minimalizovat výrazně negativní dopady systému ETS 2 (který v Bruselu pomohla Fialova vláda v době svého evropského předsednictví prosadit), jenž je právě s vlivem na vývoj cen pohonných hmot bezprostředně spojen. Odmítnutím nových emisních povolenek zaujala nová vláda jednoznačný postoj - plánům na umělé navyšování cen pohonných hmot nehodlá sekundovat.

„Velká část vlád v Evropě se snaží, aby byl co nejlevnější benzín. Absurdní,” řekl nedávno v rozhovoru pro Seznam Zprávy europoslanec Luděk Niedermayer z koalice SPOLU. Pro reprezentanta bývalé vládní koalice tento záměr absurdní býti může, pro novou českou vládu v čele s ANO však půjde nikoliv o absurditu, nýbrž o jednu z priorit!

Ing. Patrik Nacher

  • ANO 2011
  • 1. místopředseda PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Nacher (ANO): Předvolební mystifikační rétorika bývalé koalice vstává z popela
Nacher (ANO): Fialova objektivita kulhá na obě nohy
Nacher (ANO): Dvojí metr roku?
Nacher (ANO): Střet zájmů a (ne)oprávněnost ingerence prezidenta Pavla

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

pohonné hmoty , Nacher , ANO

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je požadavek nízkých cen pohonných hmot absurdní?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Co by měla podle vás EU udělat?

Myslím v reakci na válku na Ukrajině? Jak by měla přistoupit k Rusku, která válku rozpoutalo a k pomoci napadené Ukrajině? Děkuji za odpověď. Bartošová

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Překyselený žaludek se dá napravit mávnutím proutkuPřekyselený žaludek se dá napravit mávnutím proutku Po padesátce se žije ženám mnohem lehčejiPo padesátce se žije ženám mnohem lehčeji

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Armáda mezi personálním kolapsem a drahými zakázkami

9:15 Vích (SPD): Armáda mezi personálním kolapsem a drahými zakázkami

Bezpečnost státu nestojí na politických proklamacích ani na mediálně atraktivních nákupech, ale před…