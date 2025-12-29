Nacher (ANO): Umělému navyšování cen pohonných hmot nehodlá vláda sekundovat

Ceny benzínu jsou u nás aktuálně nejníže za poslední čtyři roky, lze přitom očekávat ještě další drobný cenový pokles. Jde o pozitivní zprávu. Nepovažuji však za vhodné navazovat na rétoriku a oslavné statusy předchozí vlády, která si na poklesu v cenách pohonných hmot neváhala „honit politické triko” a spojovat jej s vlastním umem (na rozdíl od růstu cen, který byl již „pochopitelně” zásluhou jiných aktérů a na tehdejší vládě nezávislých faktorů).
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Úkolem nové vlády bude především minimalizovat výrazně negativní dopady systému ETS 2 (který v Bruselu pomohla Fialova vláda v době svého evropského předsednictví prosadit), jenž je právě s vlivem na vývoj cen pohonných hmot bezprostředně spojen. Odmítnutím nových emisních povolenek zaujala nová vláda jednoznačný postoj - plánům na umělé navyšování cen pohonných hmot nehodlá sekundovat.
„Velká část vlád v Evropě se snaží, aby byl co nejlevnější benzín. Absurdní,” řekl nedávno v rozhovoru pro Seznam Zprávy europoslanec Luděk Niedermayer z koalice SPOLU. Pro reprezentanta bývalé vládní koalice tento záměr absurdní býti může, pro novou českou vládu v čele s ANO však půjde nikoliv o absurditu, nýbrž o jednu z priorit!
Ing. Patrik Nacher
