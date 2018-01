Kováčik (KSČM): Kdyby situace nebyla tak vážná, tak řeknu, že se královsky bavím

Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové,

kdyby to nebyla tak vážná situace, tak řeknu, že se královsky bavím. Všichni, s výjimkou hnutí ANO, jsme tady deklarovali, tedy všechny politické kluby nebo poslanecké kluby, všechny politické strany tady deklarovaly, že vládu v prvním pokuse nepodpoříme, že budeme hlasovat proti vyslovení důvěru. Občané na to koukají, já bych nešel, ale prostě mi chodí zprávy. Prosím vás pěkně, vy jim nedůvěřujete, nechcete jim vyslovit důvěru, tak už toho povídání nechte, běžte hlasovat, ať se ta situace může odblokovat a jednat dál. Třeba například z KDU-ČSL by se mohlo jednat o vládním angažmá. Slyšel jsem tady pana předsedu Bělobrádka spolu s vámi, který o tom hovořil přímo, že jsou připraveni a že nevyloučili jako jedni z mála vládní spolupráci. Tak pojďme tu situaci odblokovat, nechme už toho dohadování, občany to nebaví, zvolili nás proto, abychom tu vládu tady nějakým způsobem dali dohromady, a aby se tady ve prospěch občanů pracovalo, prosím pěkně. Připadá mi nepatřičné, když se řekne: My pro vás hlasovat nebudeme, ale vysvětlete nám, jak došlo k tomu či onomu.

Je to snad, prostřednictvím předsedajícího, pane kolego Michálku, něco, co by vás zlomilo, co by vás přivedlo k jinému názoru, že byste otočili a hlasovali pro důvěru, kdyby se toho vysvětlení na otázky, které tady kladete, vám dostalo ještě teď? Já si myslím, že určitě ne. Tak potom můžu říci jenom, že je to určitým způsobem pro občany v této době určité divadlo, pojďme je přestat hrát a pojďme hlasovat!

Děkuji.

Ing. Pavel Kováčik KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Stropnický (ANO): Trochu mi to tu připomíná "mýdlovou operu" Valachová (ČSSD): Nechci poslouchat nepřesné informace z úst předsedy vlády Blažek (ODS): Na to, aby nám předkládala zákony, vládu de facto nepotřebujeme Bartošek (KDU-ČSL): Za takovou práci by vás v byznysu zaměstnavatel vyhodil

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV