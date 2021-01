Kovářová (STAN): Pro kraje a obce byla jednorázová kompenzace jenom pro rok 2020

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych přednesla stanovisko klubu STAN k tomuto návrhu. My vítáme obecně zavedení kompenzačního bonusu, byl to prostředek, který pomohl celé řadě lidí, kteří byli postiženi koronavirovou krizí. Myslím, že během těch několika měsíců se rozšířily skupiny lidí, které si mohly sáhnout na kompenzační bonus. A i když někdy ta debata byla velmi čilá, někdy trvala dohoda na tom, které ty skupiny budou zařazeny do kompenzačního bonusu, tak si myslím, že nakonec to dopadlo celkem dobře. A proto také vítáme to, že budou moci pobírat kompenzační bonus osoby v úpadku. A tady souhlasím s tím, co je uvedeno v důvodové zprávě, že vyloučení právě těchto osob ze vzniku nároku na kompenzační bonus se jeví jako nepřiměřeně tvrdé. A myslím si, že ten důvod je jasný: současná situace je tak složitá a oni jako osoby v úpadku to mají ještě daleko složitější. Takže my tuto novelu samozřejmě velmi rádi podpoříme a vítáme ji.

Dovolte mi také, abych přece jen představila pozměňovací návrh, který se týká obcí a krajů. V loňském roce bylo zřejmé, že kompenzační bonus dopadne také na rozpočty obcí a krajů. Tak, jak to bylo stanoveno. Vysvětlení Ministerstva financí znělo, že ta konstrukce jiná není možná. A nakonec po dlouhých diskusích se podařilo prosadit to, že obcím bude tento výpadek příjmů kompenzován přímo ze zákona. Krajům sice nikoli, ale byly tam nějaké jiné dohody, které by jim kompenzovaly výpadky příjmů.

Rok se sešel s rokem, kompenzační bonus pokračuje i nadále, nicméně jednorázová kompenzace pro kraje a obce byla skutečně jenom pro rok 2020. Proto bychom byli rádi, že vzhledem k pokračování kompenzačního bonusu, aby se prodloužila kompenzace pro obce a tentokrát i pro kraje.

V loňském roce došlo k tomu, že obce dostaly na základě odhadů výše sumy výpadku příjmů o něco více než byl skutečný výpadek příjmů. Proto navrhujeme, aby se zavedl jednorázový nevratný příspěvek ze státního rozpočtu jak pro obce, tak pro kraje. Ale nikoliv dle odhadovaného výpadku za celý kompenzační bonus, ale podle toho, kolik bylo skutečně vyplaceno. A bylo by to zase podle počtu obyvatel. A znamená to tedy, že po každém bonusovém období, po jejím skončení ještě dva měsíce mohou lidé žádat o kompenzační bonus, to znamená, že po dvou měsících by bylo zřejmé, jaké výpadky příjmů budou. A do tří měsíců potom by se přesně dalo určit, jaké byly skutečné výpadky. A ty by se pak po skončení tohoto každého kompenzačního období mohly krajům a obcím vyplácet.

Myslím, že pokud ta dohoda byla v loňském roce, tak se domnívám, že ta dohoda by mohla být i v roce letošním a právě s tou výhodou, že by se obcím a krajům vyplácely skutečné výpadky a tím by nedošlo k přeplacení obcí tak, jak tomu bylo v roce minulém.

Takže prosím, abyste zvážili podporu tohoto návrhu, který podávám společně s kolegou Ferjenčíkem. Děkuji.

