Kovářová (Piráti): Změny mohou zásadně oslabit funkčnost systému

Děkuji. Dobrý den. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěla v tuto chvíli dát hlas ještě dvěma pohledům z regionu. Ráda bych citovala dopis panu premiérovi od náměstka primátora Liberce pro městské bydlení, který má s bytovou politikou přímou zkušenost.
Vážený pane premiére, obracím se na Vás jako představitel obce, který nese každodenní odpovědnost za řešení bytové situace svých obyvatel. Jsme to právě my, kdo spravuje obecní bytový fond, zajišťuje sociální práci v území a čelí konkrétním dopadům nedostupného bydlení: od nárůstu ubytoven přes zadlužování domácností až po vznik a prohlubování sociálně vyloučených lokalit a segregace.
„V této souvislosti považujeme za nutné vyjádřit vážné obavy nad aktuální podobou vládního návrhu novely zákona o podpoře bydlení. Na základě našich praktických zkušeností i odborných podkladů upozorňujeme, že navržené změny mohou zásadně oslabit funkčnost systému a ve svém důsledku přinést ještě větší zátěž zpět na obce.
Za klíčová rizika považujeme zejména: navrhované je výrazné zúžení cílové skupiny poradenství v bydlení, čímž se zbytečně oslabuje jeho preventivní funkce a možný dopad, a to bez doložitelných úspor, ať už finančních, nebo administrativních. Pomoc se tak odsouvá až do fáze akutní bytové nouze, kdy je její řešení výrazně nákladnější a méně efektivní. Tento přístup povede k vyššímu počtu domácností, které do bytové nouze propadnou a jejich situaci budou následně řešit právě obce.
Navrhovaný přesun zásadní části agendy na Úřad práce považujeme za vysoce rizikový. Úřad práce je již dnes přetížený a nemá odpovídající odborné zázemí pro komplexní posuzování bytových situací. Hrozí prodlužování lhůt, formalizace rozhodování bez znalosti místního kontextu a roztříštění podpor mezi instituce. Obce mají přitom potřebné znalosti území i zkušenosti se sociální prací. Nesouhlasíme s údajnou duplicitou agend.
Zásadní obavy máme také z oslabení kontrolních mechanismů zákona a tím pádem jeho očekávaného přínosu pro potírání obchodu s chudobou v Česku. Pokud nebude důsledně kontrolována kvalita bytů a průběh podpory, zvyšuje se riziko zneužívání systému a rozvoj obchodu s chudobou. Negativní důsledky těchto jevů přitom dopadají především opět na obce a jejich obyvatele.
Nelze opomenout ani způsob přípravy návrhu, který postrádá řádné vyhodnocení dopadů a proběhl bez dostatečné odborné diskuse a zapojení obcí jako klíčových partnerů implementace. Dovolujeme si zároveň zdůraznit, že obce se na přijetí zákona dlouhodobě a systematicky připravovaly. Od jeho představení jsme v dobré víře investovali značné úsilí do budování kontaktních míst pro bydlení, posilování personálních a odborných kapacit a nastavování spolupráce se sociálními službami a dalšími aktéry v území. Tyto kroky vycházely z předpokladu stabilního legislativního rámce a postupného náběhu systému.
V této souvislosti vnímáme jako velmi problematické, že metodická a osvětová podpora ze strany odborných útvarů Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva práce a sociálních věcí, která byla pro obce klíčová a kterou jsme oceňovali, byla utlumena. Tato situace vytváří v území nejistotu a komplikuje naši schopnost odpovědně se připravit na implementaci komplexní legislativy.
Vážený pane premiére, jsme přesvědčeni, že funkční systém podpory bydlení musí vycházet z reality v území a opírat se o roli obcí jako hlavních nositelů řešení. Oslabování preventivních nástrojů, omezování cílové skupiny a přesun kompetencí mimo území nepovede ke stabilizaci situace, ale naopak k jejímu zhoršení.
Žádám Vás proto o přehodnocení navrhované podoby novely a otevření odborné diskuse, do které budou obce plnohodnotně zapojeny. Jsme připraveni být aktivními partnery při hledání řešení, která budou funkční, spravedlivá a udržitelná. S úctou náměstek Jan Hruška, náměstek primátora pro městské bydlení.“
Druhý pohled, který by chtěla ocitovat, je od náměstka hejtmana Pardubického kraje Pavla Šotoly. „Vážený pane poslanče, v souvislosti s projednáním pozměňovacího návrhu 762 si Vás dovoluji oslovit s výčtem rizik, která negativně mohou ovlivnit dostupnost pomoci potřebným v bytové nouzi. Jedná se především o přesun dosavadních pravomocí a odpovědností kontaktních míst pro bydlení na Úřad práce, který je již řadou stávajících agend naprosto přehlcený. Kontaktní místa pro bydlení by tak v systému měla roli pouze poradenskou. Tím by se ztratila přímá odpovědnost za realizaci zákona, která má být pro obce jedním z nástrojů řešení bytové politiky na jejich území.
Dalším výrazným negativem předložené novely zákona je zrušení předchozího příjmového testu, který se nahrazuje novým, ale výrazně přísnějším. To předpokládám, že je vyřešeno nějakými pozměňovacími návrhy“ a třeba tím, že tady je citován jedinec, který by nepřešel příjmem nad 8 800, což nepředstavuje ani polovinu minimální mzdy, nebo samoživitelka s celkovým příjmem nad 12 880. Ale jestli jsem dobře pochopila pana ministra, tak v těchhle ohrožených skupinách je to trojnásobek minimálního příjmu.
„Z výše uvedených důvodů si dovoluji požádat Vás o zvážení všech dopadů předkládané novely tak, aby zákon o podpoře bydlení byl stále nástrojem pomoci potřebným a zároveň přinášel systémová řešení, která jsou nutná pro řešení bytové politiky v jednotlivých obcích.“
Chtěla jsem, aby tady zazněly právě i ty další názory – nejen nás politiků, ale i lidí, kteří jsou aktivní právě v řešení jejich bytové politiky v jejich samosprávních celcích. Děkuji.
Ing. arch. Veronika Kovářová
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