Král (ODS): My to děláme pr lidi, vždyť zachraňujeme klima

Tak já jsem myslel, že už k tomu nebudu vystupovat, už jsem k tomu řekl a napsal všechno, co jsem měl na srdci, ale ono už to bylo v té pohádce. Nedají si říct a nedají. Tak když jsme tady slyšeli o těch eskymáckých psech, tak se tady jakoby můžu zeptat: Kde jste teda byl, pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího, v tom roce 2017, 2018, 2019, kdy se postupně přijímaly ty jednotlivé akty, které potom vyústily vlastně v tu dnešní situaci.

Odpovím kolegovi Janulíkovi, prostřednictvím pana předsedajícího. No, samozřejmě, že to děláme pro ty lidi, akorát že to děláme prostřednictvím jaksi záchrany toho klimatu, chceme bojovat s tou změnou toho klimatu, takže to děláme takhle jako pro lidi. A když se vrátím ještě k tomu prapůvodu, který skutečně vznikal v tom roce 2017, 2018, 2019, tak doteď to nikomu svým způsobem nevadilo, že máme dražší elektřinu, máme dražší teplo, ne že bude dražší teplo. Ono už je dražší to teplo teď, díky nebo kvůli prostě emisní povolence, takže to není nic nového. A také jste se mohli pokusit o to, nezavádět a nastavit ten systém obchodování s emisní povolenkou tak, aby nedocházelo k těm finančním spekulacím.

Bohužel, nebo pro někoho bohudík, někdo je za to rád, za vysoké ceny elektřiny a tepla, se to prostě nestalo. Já myslím, že tahle debata jako veřejnost nezajímá, abychom si tady vyčítali, co kdo v minulosti udělal. Myslím, že kolega Stanjura, a myslím, že i pan ministr, ale nechci za něj mluvit, deklarovali, a už jsme se o tom tady bavili minule, že prostě ten oddechový čas, kdy jaksi nedochází k plné implementaci směrnice, odložilo se projednávání strategických dokumentů jako Státní energetická koncepce, klimatický plán a další, že prostě využijí k tomu, aby v Evropské komisi se pokusili vyjednat nějaké výjimky a případně revizi systému obchodování s emisní povolenkou. Tak jim nechme na to prostor a za pár týdnů se na to zeptáme a zúčtujeme, ale v tuhle chvíli myslím, že ta debata je relevantní.

Ing. Václav Král ODS



