Králíček (ANO): Kde je ta vaše spravedlnost? To je při vší úctě minimálně dvojí metr

Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já také musím již tradičně zareagovat na pana předsedu Michálka, prostřednictvím předsedající. Mně to přijde taková paralela s odvoláním Dana Köppla, kde Piráti tu vystupovali a řekli, že jim jde o ten zákon, o spravedlnost, o pořádek - a vlastně jim vůbec nevadí, že pan Poledníček je politik, že tam zůstal, že se nevzdal svého mandátu, že předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání je člen ODS. To jim nevadí.

Tady je to podobné. Tady je třeba říci, že je prostě... zlepšit tu politiku atd., ale jde o to jenom vyřadit Andreje Babiše, protože vám, pane Michálku, prostřednictvím paní předsedající, tedy nevadí, že třeba pan ministr Jurečka převedl farmu na manželku a dál pobírá dotace, že pan ministr Válek převedl byznys na syna a dál podniká a možná i pobírá dotace v oblasti zdravotnictví? To vám nevadí? Tak kde je ta vaše spravedlnost? To je při vší úctě minimálně Nacherův dvojí metr.

Robert Králíček ANO 2011



poslanec

