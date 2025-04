Králíček (ANO): Váš vrchol digitalizace je, že pan Bartoš zařídil nové monitory

Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové,

já nemůžu nezareagovat na ty lži, které tady říkal pan Michálek. Víte, pane Michálku, prostřednictvím paní předsedající, jestli pro vás vrchol digitalizace je to, že pan Bartoš zařídil nové monitory (Potlesk poslanců ANO 2011.), tak myslím, že to hovoří za vše.

A vaše posedlost a nemocnost panem Šteffelem, kterého neustále předhazujete paní Dostálové, bože, mně to přijde úplně bizarní a absurdní. Ten člověk, jestliže něco spáchal, tak to spáchal v Dopravním podniku. A kdo byl tehdy primátorem? Za koho se stala kauza Dozimetr? Kdo tam tehdy šéfoval? No, Zdeněk Hřib! (Potlesk poslanců ANO 2011.)

Opravdu mě fascinujete, kde berete tu drzost a sílu mluvit a předhazovat někomu kontakty z Dozimetru, když to všechno vzniklo za pana Hřiba, který se fotil s panem Hlubučkem, který dokonce snad byl i v dozorčí radě Dopravního podniku, a on byl za to zodpovědný, on tehdy vedl Prahu a vy tady páskujete všechny okolo, jak měli kontakty na Dozimetr, a teď jste přiznal, že vrcholem digitalizace Ivana Bartoše jsou nové monitory na stavebních úřadech!

Gratulujeme.

Robert Králíček ANO 2011



