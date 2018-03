Krása: Slovenský prezident vyzval k puči

To, co se děje na Slovensku, je neuvěřitelné. Prezident republiky vyzval k puči. Nikdo neví proč zemřeli ti dva mladí lidé a prezident zneužil jejich smrt pro svoje politické záměry. Pouhá fabulace mu stačila k útoku na legitimní vládu. To je nechutné. Všichni mají plná ústa demokracie, ale když ve volbách nevyhrají, nepříjmou porážku, nepočkají na nové volby, ale snaží se využít jakoukoliv záminku ke zvrácení vůle voličů. To není demokracie.

autor: PV