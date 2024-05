Krása (Trikolora): Atentát na Fica svědčí o zhrubnutí politické kultury

reklama

Atentát na slovenského premiéra Roberta Fica je nepředstavitelnou tragickou událostí, která se ve středoevropském prostoru už dlouho nestala. Tragická událost svědčí o zhrubnutí politické kultury a vnímání politického soupeření. Jsem přesvědčen, že pokus o vraždu pana premiéra má politické pozadí v tom, že jej udělal člověk relativně vzdělaný, který se v politice nějak pohyboval. Je to důsledek toho, co se děje i u nás. Poražení ve volebním klání často neakceptují výsledek voleb a okamžitě napadají vítěze, organizují demonstrace a snaží se odporovat výsledku voleb. Tito lidé se nazývají demokraty a činí přesně to, co není v souladu s demokratickou soutěží politických. Stačí si vpomenout na výroky poraženého pana Korčoka, senátorky paní Němcové po volbě Petera Pellegriniho prezidentem Slovenska. Proti nové vládě Roberta Fica hned opozice organizovala demonstace, umělci a velká část médií se velmi negativně vyjadřovali k jeho vítězství apod. Jde o to, vyburcovat v lidech emoce a vášně nenávisti, které pak mohou vést k těmto tragickým odálostem, jako se to stalo dnes na Slovensku. Už jsme zapomněli, nebo část z nás nechce přijmout, že demokracie je o tom, že vítězný politický názor má právo na čas, aby ukázal, že splní svoje sliby, a pokud tomu tak není, příští volby by se měl poroučet. Opozice má razantně ukazovat na chyby vládnoucí politické reprezentace a navrhovat svoje koncepty řešení a připravovat se na vládu. Zdá se, že dnes to už neplatí, protože převažuje nenávist, bažení po moci, prebendách, ale nikoliv vnímání politiky, jako služby, kterou by měla být.

Mgr. Václav Krása Trikolora

Kandidát do Poslanecké sněmovny ve Stř. kr. za TSS.

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Opravdu chtějí Fialovi voliči tak „masivní podporu válce“? Je zde pochybnost Krása (Trikolora): Babo raď, kdo má pravdu Krása (Trikolora): Poprvé, kdy se česká politika obrátila proti Izraeli Dohledový orgán vedle Istanbulské úmluvy. Co by se dělo na školách? Krása má jasno

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE