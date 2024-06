Krása (Trikolora): Je zarážející, že ministr vnitra nepřiznal politickou odpovědnost

Vyšetřování střelby na Filozofické fakultě a schválení korespondenční volby pro české občany žijící v zahraničí, nejvíce ovlivnily dění na politické scéně. MF Dnes z policejních spisů podrobně zrekonstruovala loňskou střelbu na Filozofické fakultě. Z ní jednoznačně vyplývá, že se policie dopustila řady chyb. Asi nejzávažnější pochybení bylo, že policisté důkladně neprohledali hlavní budovu FF UK, protože by vraha mohli dopadnout ještě před jeho řáděním.

V tak vypjaté situaci lze odhadnout, že k nějakým chybám dojde, ale tato byla asi klíčová. Je však zarážející, a pro politickou kulturu u nás velmi nebezpečné, že ministr vnitra nepřiznal politickou odpovědnost. Poté, co byl spis zveřejněn, měl podat demisi. Vrah v průběhu dní zabije sedmnáct lidí, policie jej marně nahání a ministr vnitra řekne, že vše proběhlo skvěle. To by neprošlo ani v Albánii. Poroučet se měl nejen ministr, ale také policejní ředitel a další. Když chce někdo vysoké funkce, musí být také odpovědný za činy svých podřízených, jinak demokracie nemůže fungovat.

Bylo jasné, že koalice si korespondenční volbu prosadí za každou cenu a bylo jen otázkou času, kdy se tak stane. Pod falešnými hesly o větší demokracii a zlepšení dostupnosti voleb, začala koalice rozkládat náš, docela propracovaný, volební systém. Účelovost smrdí na hony daleko a teď je otázka, nakolik to koalici pomůže. O účelovosti prosazené změny svědčí i skutečnost, že koalice neschválila návrh paní poslankyně Jany Vildumetzové a dalších, který iniciovala a také na něm spolupracovala s NRZP ČR, jejímž jsem předsedou.

Mgr. Václav Krása Trikolora

Kandidát do Poslanecké sněmovny ve Stř. kr. za TSS.

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Návrh měl umožnit, aby volební lístky byly označeny QR kódem, který by si nevidomí lidé načetli do mobilu, aby dokázali rozlišit jednotlivé hlasovací lístky. To by jim umožnilo osobní volbu bez asistenta, tudíž přímou osobní volbu. Návrh byl připraven za spolupráce s odborníky z ministerstva vnitra. Shrnuto, pro nevidomé zlepšení přístupu k volbám neprošlo, u lidí v cizině to jde. Domnívám se, že český občan, který žije v cizině, by se mohl účastnit voleb pouze v případech, kdy zde platí daně. To je jasný vztah s rodnou zemí.

Nedávno proběhla v televizi France 2 debata mezi předsedou vlády F. G. Attalem, a předsedou Národního shromáždění Marine Le Penové J. Bardellou. Předseda vlády mimo jiné prohlásil „Migrační pakt se nebude primárně týkat francouzských městeček, ale zemí východní Evropy, které dosud odmítaly přijímat migranty. Podařilo se nám je přimět k podpisu dohody, která říká: buď přijmete imigranty jako Francie, Španělsko či Itálie, nebo budete platit za ochranu hranic,“ což bral premiér Attal, jako úspěch své vlády. Polsko už na tuto nehoráznost negativně reagovalo, ale u nás „ticho po pěšině“. Nedej Bože, abychom si zase uvědomili, jak s námi manipulují a jak nám lžou.

Anketa Kdyby Česká televize zítra zcela a bez náhrady zanikla a přestala vysílat, chyběla by vám? Ano 2% Ne 94% Částečně 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 19063 lidí

Ve středu jsem se, jako host účastnil jednání Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny, kde se projednávala další novela zákona o sociálních službách. Poslanci koalice podali návrh, aby soukromé pobytové služby neměly stanovenou maximální výši úhrady. Zrušila by se zákonná povinnost ponechat ubytovaným alespoň 15 % z důchodů na vlastní potřeby. Nově by tak v soukromých domovech mohli obyvatelé odevzdávat celý svůj příjem, tedy důchod, aby pobyt uhradili, a nezbylo by jim vůbec nic.

To je neuvěřitelná nehoráznost a ponížení důstojnosti lidí, kteří nám dnešní život svojí prací a často i odříkáním, připravili. Obyvatelé domovů potřebují peníze na doplatky na léky, různé hygienické prostředky, ale i třeba na návštěvu kina, divadla a další. Návrh okamžitě vzbudil velké emoce opozice, která právem poukazovala na nepřijatelnost takového návrhu. Sám jsem se neudržel, a aniž bych měl slovo jsem do pléna vykřikl „No to snad ne!“ Koalice nás pořád masíruje právy pro všechny nesmyslné a podivné skupiny lidí, ale nestydí se z vlastních seniorů dělat chudáky odkázané na milosrdenství druhých.

Od července bude v Praze platit, že autobusy budou stavět na zastávkách jen na znamení, což zhorší orientaci a také jejich dostupnost pro některé skupiny občanů, kteří mají problémy s mobilitou, nebo orientací. Odůvodnění tohoto kroku je, že se ušetří nafta, odstraní se zbytečné brždění, zlepší se ovzduší a další. Na jednání, které se k této věci tento týden uskutečnilo, jsem se neudržel a uvedl jsem, že by se nejvíce ušetřilo, pokud bychom chodili nazí.

Samozřejmě, že to je zlehčení celé situace, ale dnešní filozofie omezování služeb pro občany pod imaginárními argumenty a jejich stále větší komplikovanost přináší jen zhoršování komfortu, což je možná účelem. Zdá se, že na služby budou mít nárok jen ti mladí a zdraví, protože to je znak naší vyspělé společnosti.

Vzhledem k událostem zůstala mimo hlavní pozornost volba dvou posledních ústavních soudců. Senát zvolil právníka a sociologa Jiřího Přibáně, profesora na Cardiffské univerzitě a Tomáše Langáška, soudce na NSS ČR. Pan Tomáš Langášek zaručuje kontinuitu práva a určitý konzervatismus, což náš ÚS, po zveřejnění některých nálezů, nepochybně potřebuje. Pokud jde o pana Jiřího Přibáně, tak bych pro něj nehlasoval.

Místo komentáře si půjčím slova z vystoupení paní senátorky Daniely Kovářové. Podle ní je Přibáň "politizující aktivista", který neumí být nestranný, a v komentářích se stavěl na stranu progresivismu a sociálního inženýrství. Vytkla mu mimo jiné kritiku bývalých prezidentů Václava Klause a Miloše Zemana, stejně jako současného režimu v Maďarsku. Velmi se k tomuto názoru kloním.