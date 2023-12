Krása (Trikolora): Kalousek? Širší projekt, který by mohl vést ke vzniku nové politické strany

reklama

Mirek Kalousek si sám na sobě vyzkoušel, že otcové zakladatelé jsou zpravidla zapuzeni, protože noví vládcové se bojí srovnávání svých činů se zakladateli. Stratég Mirek Kalousek však určitě neudělal svůj pokus o nominaci za TOP 09 do EP jako jednoúčelovou záležitost. Jde možná o širší projekt, který by mohl vést ke vzniku nové politické strany, jak se v českých luzích a hájích šeptá. Mirek Kalousek je osobností, která dokáže, pokud bude mít finanční zdroje, uspět s novou stranou. Při své krátké rebelii Kalousek zároveň ukázal na nesmyslnost společné kandidátky Spolu do EP. Každý kandidát Spolu má jiné představy o fungování EU. Postoje některých kandidátů jsou zcela antagonistické. Co z toho plyne? Tito lidé se hned po zvolení stanou členy různých frakcí v EP a budou hájit zájmy svých frakcí. V žádném případě nebudou hájit zájmy ČR, zájmy občanů svojí země, kteří je zvolili. K čemu nám jsou takoví kandidáti? K ničemu, jen nás stojí peníze.

Mgr. Václav Krása Trikolora

Kandidát do Poslanecké sněmovny ve Stř. kr. za TSS.

