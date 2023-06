Kroupa (ANO): DNA Jablonce je pokrouceno dlouhou vládou ODS

reklama

Zastupitelstvo hlasy koalice mj. odmítlo zřídit v Kokoníně Poštu Partner + a nepodpořilo tradiční Letní hokejovou školu. Do výboru pro hospodaření s majetkem města nominovalo člena ODS místo SLK. Zastupitelé za ANO na protest proti těmto hlasováním, nepřesvědčivým argumentům a arogantnímu chování zástupců koalice opustili jednání zastupitelstva.

„DNA Jablonce je pokrouceno dlouhou vládou ODS, se kterou je vše provázané. Je smutné sledovat, jak tomuto trendu nahrávají jablonecká politická uskupení, jako SLK, Piráti a Společně, která šla v minulosti proti proudu, a to jenom kvůli funkcím. Při tom v jejich zastupitelských řadách sedí vzdělaní a zkušení lidé, kteří ale zpravidla jen mlčí a hlasují bez ohledu na zdravý rozum,“ vysvětluje zastupitel za hnutí ANO Milan Kroupa.

Kokonín je také Jablonec

„Koalice utrácí peníze za zbytečnosti typu sdílená kola za 1,3 milionu a krásné obrázky, které se nikdy nezrealizují. Navyšuje počty úředníků, které přijdou město ročně na miliony. A pak je problém v Kokoníně provozovat Poštu Partner +, která by nahradila zrušenou pobočku České pošty? Pro místní by taková věc byla mnohem přínosnější, než například zmíněná kola, která mimochodem v Kokoníně ani nejsou,“ konstatuje Stanislav Říha (ANO).

Podle zastupitelů za hnutí ANO by se jednalo o veřejnou službu pro občany. „Od toho tady město je, má poskytovat služby lidem. Pošta Partner+ by se nerentovala, ale lidem z Kokonína a okolních obcí, které by se mohly finančně zapojit, by velice pomohla. Dojíždění na poštu do centra města je pro ně nekomfortní a pro ty starší v některých případech až nemožné,“ doplňuje Jitka Baláková (ANO).

Koalice zabíjí hokej v Jablonci a novou rolbou to nezachrání

Jablonec nad Nisou se dlouhodobě potýká s problémy s bezpečností, které v posledních týdnech vygradovaly partami dětí, které si krátí volný čas bitím jiných dětí. Zastupitelé za hnutí ANO proto nepovažují za vhodné, aby město odmítlo podpořit jakoukoliv akci, která rozvíjí sportování a pohyb a smysluplné trávení volného času dětí a mladistvých.

„Dnešní zastupitelstvo bylo názorným příkladem, jak jde současné koalici o sport a o děti. Nechápu, proč nebyla schválena dotace pro Letní hokejovou školu, která se v Jablonci koná téměř deset let a má veliký úspěch. Sport Jablonec bude kupovat novou rolbu, zřejmě ji ale nechce moc opotřebovat, a proto chce koalice hokejovou školu dostat z jablonecké hokejové haly,“ říká Josef Hejtmánek (ANO).

„V případě Letní hokejové školy se bavíme o 30 tisících pro malé hokejisty nejen z Jablonce, z nichž některým budeme jednou fandit u televize. Možná by bylo lepší neřešit, jestli je taková podpora koncepční, ale spíš by se koalice měla podívat na to, co dětem a potažmo i jménu Jablonce taková akce přináší,“ zdůrazňuje Milan Kouřil (ANO).

„Paradoxem je, že koalice v čele s ODS zamítla tuto žádost, když krajský náměstek a bývalý jablonecký primátor za ODS Jiří Čeřovský dal této prospěšné akci záštitu. Je to k pláči, co se v Jablonci děje,“ dodává Milan Sas (ANO).

Koalice tak v krátké době podruhé učinila rozhodnutí, které jde proti fungování hokeje v Jablonci nad Nisou. „Už se tady nebude hrát druholigový hokej a nejspíš přijdeme i o Letní hokejovou školu. Je na místě klást si otázku, jestli někdo z vedení města má něco proti hokejistům, případně jestli ze strany města nejsou preferovány sporty jiné,“ zamýšlí se Milan Kouřil (ANO).

Sporná nominace ODS do výboru pro hospodaření s majetkem města

Zastupitelé hnutí ANO byli rovněž proti nominaci Vladimíra Kopala z ODS do výboru pro hospodaření s majetkem města. Kopal nahradí ve výboru Václava Víta nominovaného za SLK. „Tím, že hnutí SLK přepustilo místo v tak důležitém výboru ODS akorát potvrdilo, že je béčkem ODS a nemá vlastní směr,“ uzavírá zastupitel za hnutí ANO Tomáš Kott.

