Krumer (SPD): Německo v souladu se zájmy USA přebírá v EU iniciativu proti Rusku

Německo v souladu se zájmy USA v Evropě přebírá iniciativu proti Rusku. V Parlamentních listech vyšel článek.



Ukrajinci na koni, americké „nádobíčko“ dorazilo

18.10.2023 13:05

Ukrajinci poprvé nasadili do boje americký systém raket dlouhého doletu ATACMS a poradce ukrajinského prezidenta Podoljak oznámil ruským vojákům, že teď už se nikde na území Ukrajiny nemohou cítit bezpeční. Na Ukrajinu už dorazily i americké tanky Abrams. Ukrajinské síly pokračují v útocích u Bachmutu i u Robotyne, ale CNN se rozepsala také o operaci spojené s Krymem.

Dodávám, že k tomu se přidal Olaf Scholtz dnes v reportáži ČT s entuziasmem připomínající vůdce hitlerovského Německa světu oznámil, že na Ukrajinu pošle proti Rusku velkou dávku zbraní, střeliva a vojenské techniky. To jsou flagrantně pošlapané dohody vítězných mocností ve druhé světové válce uzavřené na Jaltě, kdy Německo už nikdy nemělo mít armádu a vojenský průmysl, aby mu to umožňovalo opakovat první i druhou světovou válku. Tyto války přinesly desítky milionů mrtvých, a nenapravitelné škody. Je to jasná provokace Německa proti Rusku. Německo které opět získává rozhodující slovo v EU, podporuje i návrhy zrušit možnost veta v jednání EU a tím prakticky malé státy včetně ČR, postavit na druhou kolej, do pozice poddaných velkých zemí a rozhodovat opět o nás bez nás. Zřejmě je to i součástí přípravy rozhodovat v současné složité době bez těžkostí o Evropě podle jejich rozhodnutí a zájmů. Bohužel i prezident Pavel to nezavrhuje, spíše tomu fandí, a je tak proti potřebám a zájmům ČR. To je nebezpečné a provokativní jednání, kdy státy které nás předhodily v roce 1938 Hitlerovi, stoji opět svorně proti Rusku. Asi plní pokyn militantních USA přibližovat svět k další světové, a tentokrát už likvidační válce, která by lidstvo uvrhla, pokud by ze světa vůbec něco zůstalo, do středověku. Bohužel lehkomyslná domácí I zahraniční politika nekompetentní vlády Fialy z nás dělá středovou čáru hřiště, na kterém by se válečná hra odehrávala.

Převzato z Profilu.

PaedDr. Vladislav Krumer SPD



