Krumer (SPD): Odpovědí Fialy na projev Babiše v Poslanecké sněmovně byl samé chlubení a lež

Odpovědí Fialy na konkrétní projev Babiše v Poslanecké sněmovně u příležitosti jednání na návrh opozice o vyhlášení nedůvěry vládě byl samé překrucování, lež a trapné chlubení.

Jenom k tomu přidám ještě dvě důležité oblasti které ničí náš průmysl, školství, a dětem na školách, ve kterých vláda pětikoalice pod Fialovým vedením škodí.

Většina problémů s drahým plynem, pohonnými hmotami, elektřinou a s tím související drahotou, je v rusofóbii vlády i v byznysu. Příčinou je její zahraniční i domácí politika a odstřihnutí se od obchodu a dodávek z Ruska, i když ruský plyn kupujeme přes překupníky šestkrát předražený. Asi má vláda dojem, že je tím odideologizovaný. Rusku to nevadí, ale naopak prospívá. Založili BRICS, tím oslabili dolar a úžeji se spojili s Čínou a dalšími asijskými a africkými státy. Kašlou na Evropu a obracejí se na Asii, Dálný východ, Arabské Emiráty, Afriku i Jižní Ameriku. Tam je pro ně otevřený trh na podstatě partnerství a vzájemné výhodnosti. Žije tam většina lidstva, a platby se provádějí v národních měnách podle oficiálního kurzu. Ale nám tím chybí nejenom odbyt výroby a turistický ruch, ale hliník, další suroviny a nerosty, včetně zemědělských hnojiv. Základní byznys do politiky nepatří. To nás výrazně oslabuje, a ničí životy. Německo, Francie a další státy které k tomu přistupují jinak, s Ruskem obchodují. Zástupci Německa za účasti Putina otevřeli před časem v Rusku novou moderní továrnu která funguje bez ohledu na sankce z EU. Ty více Rusku prospívají, ale nám výrazně i díky Bruselsko ukrajinské vládě Fialy.

Druhá oblast je postupná devastace našeho školství. Teď dokonce herci Mádl a další, vytvořili skupinu a ještě k tomu za podpory vlády se zaměřili i na naše školní děti, kam budou chodit a učit je překrucovanou historii, i současné výmysly EU. Rychle s nimi pryč, než postupnou likvidaci našeho školství dokončí. Ministr Bek je další ministr, který na tom postu nemá co dělat. Co se to s těmi lidmi stalo? Chudáci děti, i učitelé. Před rokem 1990 patřilo naše školství k nejlepším na světě. Zejména to učňovské školství bylo nejlepší. Asi proto je postupně namyšlenými volontéry snižována jejich úroveň. Jsou ale výjimky, které si bez ohledu na ministerstvo a demoliční neziskovky které se na školu tlačí, svoji vysokou kvalitu udržují. Na tyto školy však stojí rodiče frontu, aby se jejich děti do takových škol dostaly. Dík patří všem učitelům a školskému personálu, které si kvalitu udržují, ctí tradice a odkaz J. A. Komenského, a před nesmyslnými příkazy shora nepadnou na zadek.

Převzato z Profilu.

