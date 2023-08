Krumer (SPD): Pětikoalice už obírá občany téměř všude

reklama

Odpovědní politici a občané, buďte rádi, že se někteří alespoň trochu pohybují. Jinak vidíme stále více šinout se po ulici mnoho tlustých lidí s nadváhou, kteří tím přežíráním a sezením v hospodě na desítkách piv téměř denně zatěžují náš zdravotnický systém, a stále jich přibývá. Stejně tak ti, kteří jenom sezením a čučením do mobilů tloustnou, a bez zdravého pohybu tím náš zdravotnický systém taky zatěžují. Ale ti nechybí ani v parlamentu, vládě, na úřadech...

Míjet a dívat se na to v ulicích včetně toho, jak jsou někteří oblečeni, je taky jako škodlivý pouliční smog. A mnoho těch s nadváhou jsou bohužel i děti, a za to nese odpovědnost rodina a školy všech stupňů, v čele s MŠMT. Ti s nadváhou nad určitý limit by měli platit nejméně dvojnásobné zdravotní pojištění.

To nemají ti chytráci, kteří navrhují ta povinná ručení pro koloběžky, násobné daně z bytů a domů, v kterých majitelé bydlí, vedle toho nic jiného na práci, než vymýšlet blbosti, šikanování občanů, zvaní a nadstandardní pečování o migranty a rozkrádání a posílání peněz z našeho rozpočtu do černých děr?

PaedDr. Vladislav Krumer SPD



V ulicích jsou také málo vidět policisté pochůzkáři, kteří by problémy řešili s bezohlednými chodci, s řidiči aut, která parkují neoprávněně i na parkovištích, označených pro ZTP, ale také s cyklisty i koloběžkáři. Poučovat je, aby nosili přilby a jako prevenci úrazů bez nich nejezdili. To by vlastně mělo být pro všechny i pro ty, kteří jezdí na kolech a koloběžkách. Ale těch, kteří jezdí bezohledně na koloběžkách, je menšina a rozhodně menší než těch, kteří jezdí bezohledně v autech.

Znáte někoho, kdo neporušil a neporušuje pravidla silničního provozu? A taky platí povinné ručení. Ale v tom, že zaplatí povinné ručení anebo vyšší daně, to není a ani kromě pětikoaliční vládě a jejich rozhazování našich peněz z rozpočtu to nepomůže a má to spíše opačný efekt. Je to v morálce a kultuře lidí, kteří si pletou svobodu s namyšlenou bezohledností. Taky přibývá i bezohledných chodců po chodnících, i těch, kteří se pohybují v obchodech a nákupních centrech. A často ani nemluví česky. I mezi motorkáři se ti bezohlední taky najdou.



Opět se blíží podzim, tak najednou zase vstoupil do veřejného prostoru rouškomil Prymula, a také se dozvídáme, že na ministerstvu pracuje skupina pro rozvolňování, v čele s Rastislavem Maďarem. Každý podzim nastupuje virová vlna chřipek. Teď, asi podivnou mutací virů, chřipky zmizely a nastoupily pro farmaceutické firmy a jejich lobbisty velmi lukrativní coronaviry s novými mutacemi.

Další nucené očkování pro různé skupiny obyvatel by bylo nesmyslem. Nesmí se virózy podceňovat a zlehčovat, ale chce to dodržovat hygienu a být ohleduplní k druhým. Taky by se naše zdravotnictví mělo zaměřit více na migranty a na nemoci, které už byly u nás díky hygieně, našemu zdravotnictví a způsobu života vymýceny. Můžou k nám přinášet otevřenou TBC, syfilis, příušnice, záškrt, spálu spalničky, neštovice, parazity, ekzémy a další pro nás neznámé nemoci, na které nemáme resistenci.

Také ti cestovatelé, kteří navštívili cizokrajné země, by měli být odpovědní. Sice se o tom moc nepíše, z obavy k tomu veřejně nevystoupí ani někteří lékaři, ale tato skutečnost existuje a musíme s ní počítat a dodržovat hygienická pravidla.

Článek byl převzat z Profilu PaedDr. Vladislav Krumer

