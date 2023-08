Krumer (SPD): Výzva členům vlády, sněmovny a senátu, kterých se to týká

reklama

Výzva členům vlády, sněmovny a senátu kterých se to týká, aby změnili svůj pohrdavý přístup k občanům a především k důchodcům a k celé populaci seniorů.

Vládo, sněmovno a senáte. Přestaňte překrucovat, ničit a obírat důchodce a tvrdit že důchody můžou za schodek státního rozpočtu, a že je to dále neudržitelné. Ten váš diktátorský přístup připomíná situaci v protektorátu, jenom chybí sběrné tábory. I když také některá zařízení pro jejich dožití podle přístupu a zacházení s důchodci k tomu nemají daleko. To si ještě musí za svůj pobyt v nich platit, a často jim na to nestačí ani jejich důchod. Omlouvám se těm zařízením které o důchodce pečují perfektně a s úctou k nim i za to, co za svůj život vytvořili, vykonali a prožili a chci věřit, že jich je většina..

Předkládám konkrétní návrh na solidárnost s důchodci, a napravení křivd vlády na důchodcích vzniklých porušením valorizačního zákona, které se dějí s podporou ČT, mainstreamu a některých věrných přisátých na státní rozpočet, a také jak o další miliardy státnímu rozpočtu polepšit.

Pětikoalice šlape po seniorech, ničí důchodce, ignoruje, překrucuje a snižuje pro ně částku, která jim podle valorizačního zákona patří. Zdůvodňuje to tím, že je propad rozpočtu, a svádí to především na důchodce, že se budou muset uskrovnit a důchody řešit. Bez ohledu na to, že je u nás téměř největší inflace a zdražování ze států EU, ale ve výši důchodů a platech patříme k těm na chvostu. Přes to vláda sama sobě včetně sněmovny, senátu, prezidenta, a dalších, si přidávají peníze podle nesníženého valorizačního zákona. Na to je velká kritika občanů. Když vláda nad propadem rozpočtu tak naříká, a sama ho svojí domácí i zahraniční politikou převážně zavinila, tak navrhuji vládě, poslancům a senátorům přednést, projednat a odsouhlasit návrh, aby platy všech které byly podle nezměněného valorizačního zákona zvýšeny, byly i pro ně solidárně upraveny a sníženy podle stejného vzorce, jako tomu bylo pro důchodce. To by byl občany oceněný krok, a tím se ukáže že jenom nekritizujete, budete solidární a nepovyšujete se nad ty, kteří vás nadstandardně platí. Tím se také potvrdí to, že v těch funkcích jste opravdu pro všechny občany jak jste slibovali a také daný slib při svojí inauguraci podepsali plníte, a nejste ve funkcích pouze pro svoji kreditku.

K tomu je nezbytné tlačit neustále na vládu, aby dodržela valorizační zákon i pro důchodce, a byly jim stejně tak jako politikům upraveny důchody podle nekráceného valorizačního zákona a to i zpětně od termínu jejich zkrácení. Ti kteří si platy valorizovaly plně podle zákona to na svých vysokých platech ani nepoznají, ale pro většinu důchodců je nedodržení zákona téměř likvidační.

Převzato z profilu politika.

PaedDr. Vladislav Krumer SPD



