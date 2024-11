Krutílek (ODS): Hlasoval jsem pro novou komisi, abych ji mohl ovlivňovat

Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Nemyslíte, že je třeba vyřešit vaše platy nějak komplexně, abyste brali přiměřeně se vším všudy? Ne že budete brát obří platy a ještě k domu dostávat obří náhrady. Vždyť to je výsměch všem a je jedno, že se teď snažíte problém oddálit, to není řešení. Nebo jak si to představujete za 5 let až by došl...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Také mě zajímá odpověď na tento dotaz.

O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.